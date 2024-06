Nachlese: Erfolgreiches Webinar zum Einsatz von KI in der Geschäftswelt vermittelt wertvolle Einblicke und Strategien

In einem kürzlich abgehaltenen Webinar, veranstaltet von der GfA e. V. , erhielten Führungskräfte, Unternehmer und Technologiebegeisterte tiefgreifende Einblicke in die transformative Kraft der Künstlichen Intelligenz (KI) zur Optimierung moderner Geschäftsprozesse. Der Referent, Paulius Vaitkevičius, Innovationsleiter und KI-Spezialist bei Novian, führte durch die Sitzung und teilte sein umfangreiches Wissen über maßgeschneiderte KI-Lösungen und deren Implementierung in verschiedensten Branchen.Das interaktive Webinar, gehalten auf Englisch mit deutscher Übersetzung, enthielt präzise Definitionen von KI, illustrierte deren vielfältige Anwendungen und diskutierte über die signifikanten Vorteile, die KI in der Optimierung von Unternehmensführung, Produktion und Dienstleistungen bieten kann. Besonderer Fokus lag auf den notwendigen Schritten zur Initiierung und Verwaltung erfolgreicher KI-Projekte. Paulius Vaitkevičius erläuterte zudem die notwendige Infrastruktur, Datenverfügbarkeit und das erforderliche Wissen, um KI effektiv zu implementieren.Die Veranstaltung bot auch eine Plattform für Teilnehmende, um in einem interaktiven Q&A-Segment spezifische Fragen zu stellen und mit dem Experten über potenzielle KI-Implementierungen in ihren eigenen Geschäftskontexten zu diskutieren. Diese Interaktion war besonders wertvoll, da sie es den Teilnehmern ermöglichte, individuelle Anliegen direkt mit einem Fachexperten zu erörtern."Dieses Webinar hat nicht nur die technischen Aspekte von KI abgedeckt, sondern auch strategische Perspektiven für deren Einsatz in Unternehmen aufgezeigt. Es war ein exzellenter Rahmen für Unternehmer und Führungskräfte, um zu verstehen, wie KI konkret zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und zum Wettbewerbsvorteil beitragen kann," sagte Klaus Lichtenauer, Moderator des Webinars und Wirtschaftsinformatiker.Die GfA e. V. wird weitere Veranstaltungen dieser Art anzubieten, um die Kenntnisse über digitale Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft weiter zu vertiefen.Für weitere Informationen zum Webinar und zukünftigen Veranstaltungen besuchen Sie https://gfaev.de Novian ist eine führende Gruppe von IT-Unternehmen, die in den Bereichen ICT, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung tätig ist und Unternehmen hilft, durch digitale Innovationen neue Qualitäts- und Effizienzstufen zu erreichen.