GfA präsentiert ein richtungsweisendes Webinar zur KI-gestützte Geschäftstransformation

Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA) freut sich, ein wegweisendes Webinar mit dem Titel "Potenziale freisetzen: Wie KI und Innovation Ihr Unternehmen voranbringen können" anzukündigen. Es sind nur noch wenige Plätze in diesem kostenfreien Webinar vorhanden.Es findet am 4.06.2024 von 19:00 - 20:30 Uhr statt. Anmeldung ist untererforderlich.Wir begrüßen als Referenten Paulius Vaitkevičius, einen renommierten KI-Experten und Innovationsleiter von Novian, einem führenden Unternehmen für KI-Lösungen aus Litauen.Dieses Webinar richtet sich an Führungskräfte, Unternehmer und Fachleute aller Ebenen, die das enorme Potenzial maßgeschneiderter KI-Lösungen für ihre spezifischen Geschäftsanforderungen erkunden möchten. Paulius Vaitkevičius wird seine profunden Einsichten und Fachkenntnisse teilen und den Teilnehmern ein klares Verständnis von KI, ihren vielfältigen Anwendungen in verschiedenen Branchen und den erheblichen Vorteilen vermitteln, die sie bei der Optimierung von Unternehmensführung, Produktion und Dienstleistungen bieten kann.Das Webinar zielt darauf ab, gängige Missverständnisse und Herausforderungen durch die Einführung von KI in Unternehmen zu klären. Paulius Vaitkevičius wird die Teilnehmer durch die Identifizierung potenzieller Möglichkeiten für die Integration von KI in ihren eigenen Organisationen führen und die erforderliche Infrastruktur, Datenverfügbarkeit und das benötigte Wissen beschreiben. Ferner werden die wesentlichen Schritte zur Initiierung und Verwaltung eines erfolgreichen KI-Implementierungsprojekts dargelegt.Anhand von Praxisbeispielen wird veranschaulicht, wie maßgeschneiderte KI-Lösungen eine höhere betriebliche Effizienz und Wettbewerbsvorteile erzielen können. Eine interaktive Q&A-Runde ermöglicht es den Teilnehmern, spezifische Fragen und potenzielle KI-Implementierungen in ihren individuellen Geschäftskontexten mit dem Experten zu diskutieren."Wir sind hocherfreut, Paulius Vaitkevičius von Novian in unserer GfA-Reihe über KI begrüßen zu dürfen", sagt Klaus Lichtenauer, Wirtschaftsinformatiker und 4. Bundesvorsitzender der GfA e.V. "Dieses Webinar bietet eine einmalige Gelegenheit, von einem anerkannten Experten zu lernen und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, wie Unternehmen KI nutzen können, um ihre Geschäftsabläufe zu optimieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern."Das Webinar wird in englischer Sprache abgehalten und bietet eine ZOOM-Übersetzung durch deutsche Untertitel. Interessierte können sich unteranmelden.