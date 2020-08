Erfolgreiches Social-Media-Marketing für Beginner und Start-ups

Audio: Podcasts

Video: YouTube und Vimeo

Klassiker: Facebook und Instagram, Twitter, Tumblr

Visuell orientiert: Pinterest

Berufliche Netzwerke: LinkedIn und Xing

Mit dem dritten Band der Reihelegt die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA) einen umfassenden und praxisnahen Leitfaden rund um Social-Media-Marketing vor.Seit über 60 Jahren befasst sich die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA) mit der optimalen Gestaltung des persönlichen und beruflichen Lebens – und verfolgt dabei stets einen fortschrittlichen und zukunftsorientierten Ansatz. So ist auch eine intensive Beschäftigung mit der digitalen Transformation, darunter mit Online-Marketing und Social Media, ein wesentlicher Bestandteil der GfA-Arbeit.Die seit 2019 erscheinende Buchreihebehandelt alle wichtigen Facetten des Themas. Interessierte Anfänger finden darin einen systematisch aufgebauten Leitfaden für eine erfolgreiche Planung und Durchführung ihrer Marketingmaßnahmen. Fortgeschrittenen bietet die Reihe eine gut strukturierte, lückenlose Übersicht der hochkomplexen Materie.Nach der Vorstellung von u.a. SEO, SEM, Content Marketing, Inbound Marketing und Multichannel-Marketing in den Bändern 1 und 2 befasst sich der 3. Band vonnun ausschließlich mit Social Media. Alle relevanten Plattformen, die heute für ein erfolgreiches Multichannel-Marketing notwendig sind, finden darin Erwähnung.ONLINE MARKETING FÜR BEGINNER UND START-UPS BAND 3: SOCIAL MEDIADas Expertenteam der GfA hat im neuesten Band der Reihe jeweils die Vor- und Nachteile, Zielgruppen und etwaige Problematik verschiedener Social Media zusammengetragen. Auch Themen wie Branding und Werbung, Recruiting und die jeweiligen Besonderheiten der vorgestellten sozialen Netzwerke werden klar und verständlich dargelegt.Folgende Kanäle stellt das Buch vor:Bei der Lektüre kann sich der Leser selbst die Frage beantworten, welche Social-Media-Kanäle für sein Unternehmen und seine Marke die wichtigsten sind – denn wirklich alle sozialen Netzwerke regelmäßig mit frischem Content zu bespielen, ist in den seltensten Fällen zielführend.Wer ganz neu im Thema ist, findet überdies im Glossar-Kapitel die Definition aller wichtigen Begriffe. Auch ein gewisses Maß an "Denglisch" ist dabei vonnöten, weil viele der Innovationen ursprünglich aus dem englischsprachigen Raum stammen.Außerdem beinhaltet das Buch absolut notwendige Hinweise zu Urheberrecht und geistigem Eigentum. Die Rechtsberatung wird dadurch selbstverständlich nicht ersetzt, doch dafür das Verständnis für die Regeln und die Fallstricke der Content-Erstellung und -Nutzung geschaffen.DAS GFA-AUTORENTEAMDr. phil. Dr. rer. publ., Brigitte E.S. Jansen, 1. Bundesvorsitzende, Expertin für multimediales Publishing im Bildungsbereich, Online-Marketing-Expertin.Roland Kreische, Dipl. Ing., 2. Bundesvorsitzender, Experte für Marketing-Strategien, Programmierexperte.Günter Thomas Baur, Dipl. -Betriebswirt, 3. Bundesvorsitzender, Social-Media-Marketing-Experte.Bernd Wobser, Dipl Kfm, Experte für Selbstvermarktung in Bewerbungsprozessen (insb. IT-Branche) mit Schwerpunkt im Online-Marketing.Online Marketing für Beginner und Start-ups Band 3 ist als Ebook (7,99€), Printausgabe (14,99€) und PDF-Download (5€) erhältlich. Für GfA-Mitglieder sind die Printausgabe und die PDF-Version kostenfrei.In der GfA-Reihe Online Marketing für Beginner und Start-ups sind bisher erschienen:- Band 1: SEO, Email- und Content Marketing- Band 2: Inbound-, Multichannel-, Influencer- und Affiliate Marketing- Band 3: Social-Media-Marketing