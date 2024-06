Erfolgreiche Webinar-Session "Wer zuerst spricht, hat Recht" begeistert Teilnehmer

Am 25.06.2024 fand das hochaktuelle Webinar "Wer zuerst spricht, hat Recht - Ad-hoc-Maßnahmen und Strategien in der Krisenkommunikation bei Cyberangriffen" statt. Die Veranstaltung, die von der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. organisiert wurde, stieß auf großes Interesse bei Fachleuten und Entscheidungsträgern aus verschiedenen Branchen.Die Referentin Juliane Rink (LUMANAA), eine Expertin auf dem Gebiet der Krisenkommunikation, nahm die Teilnehmer mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Unternehmenskommunikation in Krisenzeiten. Einleitend definierte sie, was eine Krise im Unternehmenskontext bedeutet und welche Herausforderungen speziell Cyberangriffe mit sich bringen.Im Fokus der Veranstaltung standen praxisnahe Strategien und Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können, um im Falle eines Cyberangriffs schnell, effektiv und proaktiv zu kommunizieren. Juliane Rink betonte die Bedeutung einer gut vorbereiteten Krisenkommunikation und untermauerte ihre Ausführungen mit anschaulichen Beispielen aus der Praxis.Die Teilnehmer zeigten sich begeistert von den wertvollen Insights und der angenehmen Atmosphäre des Webinars. In der interaktiven Q&A-Session beantwortete die Referentin zahlreiche Fragen und ging auf individuelle Herausforderungen der Teilnehmer ein."Das Webinar hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, in Krisensituationen schnell und professionell zu kommunizieren", resümierte ein Teilnehmer. "Frau Rink hat uns wertvolle Werkzeuge an die Hand gegeben, um im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben."Neben den praxisorientierten Inhalten überzeugte die Session auch durch die fundierte Erörterung der theoretischen Basis. Juliane Rink gelang es, komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln und die Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen.Aufgrund der positiven Resonanz plant die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. bereits weitere Veranstaltungen zu diesem hochrelevanten Thema. Interessenten können sich auf der Website https:// gfaev.de/veranstaltungen über zukünftige Veranstaltungen informieren.