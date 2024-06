In einer von Krisen geprägten Welt ist es für Unternehmen unerlässlich, auf unvorhergesehene Ereignisse vorbereitet zu sein. Doch was tun, wenn keine vorbereiteten Maßnahmen in der Schublade liegen? Die GfA e.V. lädt zu einem informativen Webinar ein, das sich genau dieser Fragestellung widmet.Unter dem Titel "Ich dachte, wir hätten da noch was in der Schublade…? Ad-hoc-Maßnahmen und Strategien in der Krisenkommunikation" teilt Juliane Rink, wertvolle Erkenntnisse und praktische Tipps, mit den TeilnehmernInnen."In unserem Webinar erfahren die Teilnehmer, wie sie potenzielle Risiken identifizieren, Krisenszenarien entwickeln und einen effektiven Krisenplan erstellen können", erklärt Dr. Brigitte E.S. Jansen, 1. Bundesvorsitzende der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V.. "So sind Unternehmen auch in turbulenten Zeiten bestens gerüstet und können schnell und angemessen auf jede Herausforderung reagieren."Das Webinar findet am 25.06.2024, 19:00 Ur bis 20:30 Uhr statt. Nach einer kostenlosen, verbindlichen Anmeldung erhalte Sie am Tag der Veranstaltung einen Zugangslink. Interessierte Unternehmen und Fachleute sind herzlich eingeladen, sich anzumelden und wertvolle Insights für eine erfolgreiche Krisenkommunikation zu gewinnen.Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.Anmeldung: https://gfaev.de/...