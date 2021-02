Wir Entsorgen auch Altautos - Schrotthändler aus Duisburg

Illegale abgestellte schrottfahrzeuge auf öffentlichen Straßen in Duisburg sind nicht nur für den Blickfang sehr störend, sondern auch umweltschädlich beispielsweise durch Öl Verlust oder andere Schäden. Immer mehr Städte und Gemeinden wie auch Duisburg erkennen dass die illegale Autoentsorgung am Straßenrand zunimmt. Eine kostenneutrale Abholung und Entsorgung von Altfahrzeugen und Schrottautos ist derzeit bei den geringen Schrott Preisen fast unmöglich.Niedrige Autoschrott Preise in Zeiten von Corona PandemieWährend man früher Schrottabholung in Duisburg auch in kleineren Mengen anbieten konnte, ist die Abholung der Zeit von Schrott nur nach Terminabsprache bei größeren Mengen möglich. Nicht nur bei Eisenschrott und Stahlschrott ist der Preis stark gesunken, auch bei vielen Edelmetallen wie Messing, Kupfer, Kabel, Edelstahl und auch Katalysatoren von Gebrauchtautos erkennen wir einen starken abstieg.Schrottabholung im Duisburg nach Terminabsprache erst bei größeren Mengen möglichDadurch dass die Preise sehr stark gesunken sind ist eine Abholung für einen Schrotthändler oder klüngelskerle in Duisburg nur noch nach größeren Mengen möglich. Der Arbeitsaufwand und Zeitaufwand ist bei einer Abholung unter 500 kg Schrott derzeit nicht rentabel.Schrottpreise in Duisburg von Angebot und Nachfrage abhängigViele Firmen stehen derzeit Still, daher ist der Bedarf an neuen Stahlschrott und Buntmetall derzeit sehr niedrig dementsprechend sind auch die Preise von Schrott und Buntmetalle sehr stark gesunken. Doch unsere Schrotthändler aus Duisburg sind seit vielen Jahren im Bereich Schrottentsorgung unterwegs und können immer noch Schrottabholen allerdings werden für eine Terminabsprache mit Abholung von Schrott wesentlich größere Mengen als früher benötigt.Autoverschrottung durch Altmetallhändler in DuisburgAuch die Preise für schrottfahrzeuge sind niedriger geworden, früher hat man beispielsweise ein Auto meistens kostenneutral bei dem Autobesitzer abgeholt, gut verwertbar waren Aluminium Autofelgen, Blei Batterien und auch Katalysatoren wegen ihren Palladium gehalt. Auch bei Palladium sind die Preise um 50% runter gegangen, eine Abholung bei dem Kunden richtet sich mittlerweile nach Standort und Auto Typ. Kleinfahrzeuge in Duisburg lohnt es sich meistens nicht abzuholen da der Schrottwert niedriger ist als die Abschleppkosten die anfallen könnten.Autoentsorgung mit Verwertungsnachweis und Abholung in DuisburgGanz nach dem Motto fragen kostet nichts können auch Sie eine kostenlose und unverbindliche Anfrage bezüglich ihren Schrott Anfragen. Kontaktmöglichkeiten gibt es viele unteranderen über WhatsApp und E-Mail Kontakt sowie telefonisch.