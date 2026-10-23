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Wetter (Ruhr) am Harkortsee: Wo die Industrialisierung begann, endet jetzt der Weg für Altmetall bequem an der Haustür

NRW Schrott & Metallankauf holt in Alt-Wetter, Wengern, Volmarstein und Esborn Eisenschrott ab 300 kg kostenlos ab, kauft Buntmetall an und verwertet Altautos mit Abmeldung

(lifePR) (Bochum, )
Schrottabholung in Wetter (Ruhr) – Metallankauf am Harkortsee

Wetter (Ruhr) (PLZ 58300) ist eine Stadt im Ennepe-Ruhr-Kreis mit rund 27.000 Einwohnern auf etwa 32 km². Zum Stadtgebiet gehören Alt-Wetter, Wengern, Oberwengern, Volmarstein, Grundschöttel, Esborn und Albringhausen.

Friedrich Harkort gründete auf der Burg Wetter eine der ersten Maschinenfabriken des Ruhrgebiets – daran erinnert heute der Harkortsee. Burg Volmarstein und die Lage zwischen Hagen, Witten und Herdecke prägen die Stadt. Über die A1 bieten wir hier den Schrottankauf in Wetter (Ruhr) mit Abholung an.

Eisenschrott in Wetter: ab 300 kg ohne Kosten

Abgebaute Bootsstege am Harkortsee, alte Zäune in Esborn oder Heizkörper aus einem Altbau in Alt-Wetter: Ab etwa 300 kg Eisenschrott ist die Abholung kostenfrei. Kupfer, Messing oder Alu ergänzen kleinere Mengen.

Eine WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und Mengenangabe genügt. Mehr zur Altmetallabholung in Wetter (Ruhr) auf unserer Seite.

Buntmetall aus Werkstätten und Haushalten in Wetter

Maschinenbauer, Kranbauer und Handwerksbetriebe in Wetter und Volmarstein erzeugen Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl als Reststoffe. Wir kaufen diese zu Tagespreisen an und holen sie regelmäßig ab.

Fahrzeug in Wetter (Ruhr) verwerten lassen

Unsere Schrottauto-Abholung in Wetter holt Pkw und Transporter auch aus Hanglagen in Wengern oder Volmarstein ab.

Sie erhalten den Verwertungsnachweis nach Altfahrzeugverordnung, die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises übernehmen wir. Mehr unter Autoverschrottung Wetter (Ruhr) und Auto entsorgen in Wetter.

Demontage, Räumung und Klüngelskerl

Krananlagen, Stahlbühnen oder Maschinen demontiert unsere Schrottdemontage in Wetter (Ruhr).

Für Haus- und Wohnungsauflösungen gibt es die Entrümpelung in Wetter (Ruhr), für Einzelstücke den Klüngelskerl in Wetter.

Fragen aus Wetter (Ruhr)
  1. Holen Sie auch in Wengern und Esborn ab?
    Ja, alle Stadtteile werden angefahren.
  2. Nehmen Sie Bootsanhänger oder Steganlagen an?
    Ja, Metallteile verwerten wir – Holz und Kunststoff klären wir vorab.
  3. Was passiert mit Betriebsflüssigkeiten im Altauto?
    Sie werden bei der Verwertung fachgerecht entsorgt.
  4. Lohnt sich ein kleiner Posten Messing?
    Oft ja, da Messing einen hohen Materialwert hat.
  5. Wann sind Sie erreichbar?
    Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr.
  6. Wo finde ich alle Infos zu Wetter?
    Unter nrw-schrott.de/wetter-ruhr.html.
Wetter (Ruhr) – Kontakt

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

Website Promotion

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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

NRW-Schrott.de ist ein Bochumer Familienunternehmen, das in ganz NRW Schrott ankauft, Altautos verwertet und Räumungen durchführt. Am Harkortsee holen wir neben Wetter auch in Herdecke, Hagen, Witten und Gevelsberg ab – mit Tagespreisen und gebührenfreier Abholung ab 300 kg Eisenschrott.

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