Wer entsorgt mein Schrottauto - Autoverschrottung Duisburg

Autoentsorgung und Abholung Duisburg durch einen Erfahrenen SchrotthändlerNicht angemeldete Schrottgebrauchtautos auf öffentlichen Straßen in Duisburg werden immer häufiger.Viele Städte in Deutschland haben in letzter Zeit vermehrt mit abgestellten Schrottgebrauchtautos und Motorräder zu tun.Zuständige Behörden und Mitarbeiter ärgern sich darüber das immer mehr gebrauchte Schrottgebrauchtautos ein Stadtbild in Duisburg durch illegale Nutzung von öffentlichen Flächen verschandelnViele Städte und Gemeinden versuchen deshalb eine Aufklärung über die rechtlichen Folgen einer illegalen Abstellung von abgemeldeten Schrottgebrauchtautos zur informieren.Deshalb kann man sagen wer ein nicht mehr zugelassenes Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum abstellt handelt ganz sicher ordnungswidrig zuständige Behörden ermitteln den letzten Halter und leiten somit ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.Die Zahl dieser illegalen abgestellten schrottautos in Duisburg ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Information über abgestellte abgemeldete Gebrauchtwagen erhalten Behörden sehr oft auch durch Bürgerinitiativen. Im Übrigen sind es auch nicht immer nur Gebrauchtautos sondern auch Motorräder oder Motorroller die einfach ohne Kennzeichen irgendwo abgestellt werden.Die übliche Prozedur bei einem Schrottwagen erfolgt zunächst über das Anbringen einer deutlich sichtbaren roten Plakette am Fahrzeug mit der Aufforderung dieses innerhalb eines Monats von der öffentlichen Fläche zu entfernen. Lässt sich der Autobesitzer die Frist verstreichen ohne seiner Pflicht nachzukommen wird das Fahrzeug von der Behörde auf Kosten des letzten halter kostenpflichtig abgeschleppt und verschrottet. Das betrifft auch Autos die sich in einen einwandfreien Zustand befinden dieses Gesetz gilt für alle abgemeldeten auf öffentlichen Straßen stehende Fahrzeuge in Duisburg.Auto verschrotten kostenlos mit Abholung in DuisburgJa Sie haben richtig gelesen es gibt die Möglichkeit schrottautos kostenlos in Duisburg zu Entsorgen bzw. verschrotten zu lassen. Die Firma NRW Schrott bietet seit vielen Jahren kostenlose Autoentsorgung mit Abholung bei dem Kunden direkt vor Ort. Die Firma verfügt über Abschleppfahrzeuge sowie einen LKW mit Ladekran besonders geeignet für Unfallfahrzeuge oder ausgeschlachtete Autos bei dem ein normales Aufladen auf einen Abschleppwagen nicht möglich ist.KFZ Verschrottung Aller Art in DuisburgZum umfangreichen Dienst der kostenlosen Autoentsorgung in Duisburg gehört es auch alte , Wohnwagen, Wohnmobile, Gabelstapler und Motorräder zu verschrotten direkt beim Kunden werden diese ebenfalls abgeholt.Jeder kann von einer kostenlosen Autoentsorgung in Duisburg profitieren und sich einen Abholtermin geben lassen, für Abgeholte Autos erhalten Autobesitzer einen entsprechenden Verschrottungsnachweis.