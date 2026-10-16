Voerde am Niederrhein: NRW Schrott kauft Metall an und holt Altfahrzeuge in Friedrichsfeld, Spellen und Möllen ab

Voerde (PLZ 46562) liegt im Kreis Wesel am rechten Niederrhein, zwischen Dinslaken, Hünxe und Wesel. Rund 36.000 Menschen leben auf etwa 53 km² in Voerde, Friedrichsfeld, Spellen, Möllen, Götterswickerhamm und Holthausen. Die A 3 und die Bahnstrecke Oberhausen–Emmerich verbinden die Stadt mit dem Ruhrgebiet und den Niederlanden.
Das Wasserschloss Haus Voerde ist das Wahrzeichen der Stadt, die Rheinauen bei Götterswickerhamm sind ein beliebtes Ausflugsziel. Industriell war Voerde lange vom Kraftwerk am Rhein geprägt, heute entstehen auf früheren Industrieflächen neue Gewerbegebiete. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet einen fairen Metallankauf in Voerde für alle Stadtteile.
Eisenschrott in Voerde loswerden – Mindestmenge und Gratis-Abholung
Stahlreste vom Industrierückbau am Rhein, alte Heizkörper aus einem Haus in Friedrichsfeld oder ein Gartenzaun in Holthausen – Eisenschrott fällt in Voerde regelmäßig an. Für die kostenlose Abholung gilt eine Mindestmenge von ca. 1000 kg.
Buntmetalle holen wir auch in kleineren Mengen kostenfrei ab – Kupfer, Messing oder Aluminium lohnen sich fast immer.
Zur Bewertung genügt eine WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und der geschätzten Menge. Wir melden uns schnell mit einer klaren Antwort. Mehr zur Schrottabholung in Voerde auf unserer Website.
Kupfer, Messing, Aluminium & Kernschrott – NE-Metalle in Voerde verkaufen
Handwerk, Logistik und neue Gewerbeansiedlungen prägen die Wirtschaft in Voerde. Elektriker, Installateure, Dachdecker und Kfz-Betriebe haben laufend Reste aus Kupfer, Messing und Aluminium.
Wir kaufen alle NE-Metalle an: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleinere Mengen, wenn der Wert stimmt. Kupferkabel aus Friedrichsfeld, Zinkbleche eines Dachdeckers aus Spellen oder Messingteile aus einer Werkstatt – ein Foto mit PLZ und Menge genügt.
Betriebe mit Stahl, Maschinenbruch oder Kernschrott erhalten die besten Tagespreise. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Voerde beantworten wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr.
Schrottauto in Voerde entsorgen – drei Wege
Ein Unfallauto nach einem Schaden auf der A 3, ein Wohnwagen ohne TÜV in Götterswickerhamm oder ein Kleintransporter in Möllen – Voerder Fahrzeughalter haben drei Optionen:
- Kostenlose Abholung: Ihr Auto fährt nicht mehr? Wir holen es in allen Stadtteilen ab. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Voerde.
- Verwertung mit Nachweis: Ihr Fahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung zertifiziert verwertet. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Wesel übernehmen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Voerde.
- Barauszahlung: Sind noch verwertbare Teile dran, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt. Mehr unter Auto entsorgen in Voerde.
Siedlungshäuser in Friedrichsfeld, Einfamilienhäuser in Spellen und Gewerbehallen am Rhein: In vielen Gebäuden stecken Öltanks, Heizkessel, Stahlteile oder Maschinen.
Unsere Schrottdemontage in Voerde baut diese Anlagen fachgerecht ab und nimmt alles mit, ohne Schäden am Gebäude.
Bei Haus- und Wohnungsauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Voerde den gesamten Ablauf. Metalle verrechnen wir direkt. Für einzelne Stücke wie Fahrräder oder alte Elektrogeräte gibt es den Klüngelskerl in Voerde.
Neue Gewerbeflächen am Rhein – Rahmenverträge für Voerder Betriebe
Auf früheren Industrieflächen und in den Gewerbegebieten entstehen neue Betriebe. Beim Rückbau und im laufenden Betrieb fallen regelmäßig Stahl und Buntmetall an.
Wir bieten Rahmenverträge mit festen Terminen, Tagespreisen und einem Ansprechpartner. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/voerde.html.
Fragen und Antworten – Schrottankauf in Voerde
- Welche Mindestmenge gilt in Voerde?
Bei Eisenschrott ca. 1000 kg. Buntmetalle holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
- Wie bekomme ich eine Einschätzung?
PLZ, Foto oder Video und geschätzte Menge per WhatsApp senden – wir antworten schnell.
- Übernehmen Sie auch Rückbauprojekte?
Ja. Bei Rückbau und Abriss demontieren wir Stahlkonstruktionen und holen das Material ab.
- Wo wird mein Fahrzeug abgemeldet?
Kostenlos beim Straßenverkehrsamt des Kreises Wesel, mit Verwertungsnachweis.
- Kommen Sie auch nach Götterswickerhamm?
Ja, in alle Stadtteile. Termine meist in wenigen Werktagen, bei Eile unter 0152 / 52 376 589.
- Kaufen Sie auch kleine Mengen Kupfer?
Ja, wenn der Wert stimmt. Ein Foto genügt.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr