Schrotthändler Duisburg – Ihr Partner für Schrottankauf, Autoentsorgung und Metallrecycling

Klüngelskerle aus Duisburg entsorgen Motorroller, Wohnwagen und Alte Gabelstapler
Unser Ziel ist es, Privatkunden und Unternehmen eine unkomplizierte, transparente und umweltfreundliche Lösung zu bieten. Mit moderner Ausrüstung, erfahrenen Mitarbeitern und effizienten Abläufen gewährleisten wir eine zuverlässige und schnelle Abwicklung.
Schrottankauf in Duisburg – Altmetall zu fairen Marktpreisen verkaufen
Altmetalle sind wertvolle Rohstoffe, die durch Recycling wiederverwertet werden können. Wir kaufen Metalle aller Art und vergüten diese zu tagesaktuellen Schrottpreisen.
Wir kaufen unter anderem:
Kupfer und Kupferkabel
Messing, Rotguss und Bronze
Aluminium und Aluminiumprofile
Edelstahl und Chromstahl
Zink, Blei und Zinn
Elektroschrott und Kabelreste
Stahlträger und Eisenschrott
Heizkörper, Rohre und Metallkonstruktionen
Unsere transparente Bewertung sorgt dafür, dass Sie jederzeit nachvollziehen können, welchen Wert Ihr Schrott besitzt.
Kostenlose Schrottabholung in Duisburg und Umgebung
Schwere Metallteile oder größere Schrottmengen lassen sich oft nur schwer transportieren. Deshalb bieten wir eine kostenlose Schrottabholung in Duisburg an. Unser Team holt Ihren Schrott schnell und zuverlässig direkt vor Ort ab.
Unser Abholservice eignet sich ideal für:
Haushaltsauflösungen
Keller- und Garagenräumungen
Baustellenreste und Renovierungsarbeiten
Gewerbliche Metallabfälle
Betriebsauflösungen
Demontagearbeiten
Wir übernehmen die Verladung und hinterlassen den Abholort sauber.
Autoentsorgung Duisburg – Umweltgerechte Entsorgung von Altfahrzeugen
Ein stillgelegtes oder beschädigtes Fahrzeug kann Platz verschwenden und Umweltprobleme verursachen. Wir bieten eine professionelle Autoentsorgung in Duisburg, bei der Ihr Fahrzeug gesetzeskonform und umweltgerecht verwertet wird.
Wir entsorgen:
Unfallfahrzeuge
Fahrzeuge ohne TÜV
Autos mit Motorschaden
Totalschäden
lange abgestellte Fahrzeuge
Nach der Abholung werden verwertbare Bauteile recycelt und Schadstoffe fachgerecht entfernt. Auf Wunsch stellen wir einen Verwertungsnachweis aus.
Schrottauto verkaufen Duisburg – Schnell und unkompliziert
Auch nicht fahrbereite Fahrzeuge besitzen noch einen Materialwert. Wir kaufen Schrottautos in Duisburg und übernehmen die gesamte Abwicklung.
Ihre Vorteile:
kurzfristige Terminvergabe
kostenlose Abholung
faire Vergütung
rechtssichere Fahrzeugabmeldung möglich
umweltgerechte Verwertung
Wir sorgen für einen schnellen und stressfreien Verkauf.
Wohnwagen entsorgen in Duisburg – Fachgerechte Zerlegung und Recycling
Alte Wohnwagen enthalten verschiedene Materialien wie Metall, Kunststoff und Holz. Wir übernehmen die Wohnwagenentsorgung in Duisburg professionell und umweltgerecht.
Unser Team demontiert den Wohnwagen fachgerecht, trennt wiederverwertbare Materialien und sorgt für eine ordnungsgemäße Entsorgung.
Motorradentsorgung Duisburg – Sicher und zuverlässig
Defekte oder stillgelegte Motorräder nehmen Platz weg und sind oft schwer zu entsorgen. Wir bieten eine schnelle und professionelle Motorradentsorgung in Duisburg.
Wir holen Ihr Motorrad ab, verwerten brauchbare Komponenten und führen Metalle dem Recyclingprozess zu.
Klüngelskerle Duisburg – Traditionelle Schrottsammlung modern umgesetzt
Der Begriff Klüngelskerle steht im Ruhrgebiet für die traditionelle Sammlung von Altmetall. Wir führen diese Tradition fort und verbinden sie mit moderner Recyclingtechnik und professionellen Abläufen.
Wir stehen für:
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
transparente Preisgestaltung
nachhaltige Entsorgung
umweltfreundliche Recyclingprozesse
kundenorientierten Service
So verbinden wir regionale Werte mit moderner Entsorgungslogistik.
Industrieschrott und Gewerbeentsorgung in Duisburg
Duisburg ist einer der wichtigsten Industriestandorte Europas. Wir unterstützen Unternehmen bei der fachgerechten Entsorgung von Metallresten und Industrieschrott.
Unsere Leistungen für Unternehmen:
regelmäßige Schrottabholung
Bereitstellung von Containern
Demontage von Maschinen und Anlagen
Entsorgung von Produktionsresten
Dokumentation und Nachweisführung
Wir entwickeln individuelle Entsorgungskonzepte, die optimal zu Ihren betrieblichen Abläufen passen.
Nachhaltigkeit durch Metallrecycling – aktiver Umweltschutz
Professionelles Metallrecycling reduziert den Bedarf an neuen Rohstoffen und spart Energie. Durch die Wiederverwertung von Metallen leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.
Durch Recycling:
werden natürliche Ressourcen geschont
sinken Energieverbrauch und Emissionen
werden Rohstoffe wieder nutzbar gemacht
entstehen nachhaltige Wertstoffkreisläufe
Jede recycelte Metallmenge unterstützt aktiv den Schutz unserer Umwelt.
Warum wir Ihr Schrotthändler in Duisburg sind
Unsere Kunden profitieren von:
✔ Schneller Abwicklung✔ Kostenloser Abholung✔ Fairen Marktpreisen✔ Umweltgerechter Entsorgung✔ Langjähriger Erfahrung✔ Zuverlässigem Service
Ob kleine Mengen oder große Projekte – wir bieten maßgeschneiderte Lösungen.
