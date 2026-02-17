Kontakt
Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Schrotthändler Duisburg – Ihr Partner für Schrottankauf, Autoentsorgung und Metallrecycling

Klüngelskerle aus Duisburg entsorgen Motorroller, Wohnwagen und Alte Gabelstapler

In einer traditionsreichen Industriestadt wie Duisburg entstehen täglich große Mengen an Altmetall, Fahrzeugwracks und ausgedienten Geräten. Wir kümmern uns darum, dass diese Materialien fachgerecht abgeholt, verwertet und dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Als erfahrener Schrotthändler in Duisburg bieten wir einen umfassenden Service rund um Schrottankauf, Autoentsorgung, Wohnwagen- und Motorradentsorgung sowie die Abholungen von Altmetallen jeder Art.

Unser Ziel ist es, Privatkunden und Unternehmen eine unkomplizierte, transparente und umweltfreundliche Lösung zu bieten. Mit moderner Ausrüstung, erfahrenen Mitarbeitern und effizienten Abläufen gewährleisten wir eine zuverlässige und schnelle Abwicklung.

Schrottankauf in Duisburg – Altmetall zu fairen Marktpreisen verkaufen

Altmetalle sind wertvolle Rohstoffe, die durch Recycling wiederverwertet werden können. Wir kaufen Metalle aller Art und vergüten diese zu tagesaktuellen Schrottpreisen.

Wir kaufen unter anderem:

Kupfer und Kupferkabel

Messing, Rotguss und Bronze

Aluminium und Aluminiumprofile

Edelstahl und Chromstahl

Zink, Blei und Zinn

Elektroschrott und Kabelreste

Stahlträger und Eisenschrott

Heizkörper, Rohre und Metallkonstruktionen

Unsere transparente Bewertung sorgt dafür, dass Sie jederzeit nachvollziehen können, welchen Wert Ihr Schrott besitzt.

Kostenlose Schrottabholung in Duisburg und Umgebung

Schwere Metallteile oder größere Schrottmengen lassen sich oft nur schwer transportieren. Deshalb bieten wir eine kostenlose Schrottabholung in Duisburg an. Unser Team holt Ihren Schrott schnell und zuverlässig direkt vor Ort ab.

Unser Abholservice eignet sich ideal für:

Haushaltsauflösungen

Keller- und Garagenräumungen

Baustellenreste und Renovierungsarbeiten

Gewerbliche Metallabfälle

Betriebsauflösungen

Demontagearbeiten

Wir übernehmen die Verladung und hinterlassen den Abholort sauber.

Autoentsorgung Duisburg – Umweltgerechte Entsorgung von Altfahrzeugen

Ein stillgelegtes oder beschädigtes Fahrzeug kann Platz verschwenden und Umweltprobleme verursachen. Wir bieten eine professionelle Autoentsorgung in Duisburg, bei der Ihr Fahrzeug gesetzeskonform und umweltgerecht verwertet wird.

Wir entsorgen:

Unfallfahrzeuge

Fahrzeuge ohne TÜV

Autos mit Motorschaden

Totalschäden

lange abgestellte Fahrzeuge

Nach der Abholung werden verwertbare Bauteile recycelt und Schadstoffe fachgerecht entfernt. Auf Wunsch stellen wir einen Verwertungsnachweis aus.

Schrottauto verkaufen Duisburg – Schnell und unkompliziert

Auch nicht fahrbereite Fahrzeuge besitzen noch einen Materialwert. Wir kaufen Schrottautos in Duisburg und übernehmen die gesamte Abwicklung.

Ihre Vorteile:

kurzfristige Terminvergabe

kostenlose Abholung

faire Vergütung

rechtssichere Fahrzeugabmeldung möglich

umweltgerechte Verwertung

Wir sorgen für einen schnellen und stressfreien Verkauf.

Wohnwagen entsorgen in Duisburg – Fachgerechte Zerlegung und Recycling

Alte Wohnwagen enthalten verschiedene Materialien wie Metall, Kunststoff und Holz. Wir übernehmen die Wohnwagenentsorgung in Duisburg professionell und umweltgerecht.

Unser Team demontiert den Wohnwagen fachgerecht, trennt wiederverwertbare Materialien und sorgt für eine ordnungsgemäße Entsorgung.

Motorradentsorgung Duisburg – Sicher und zuverlässig

Defekte oder stillgelegte Motorräder nehmen Platz weg und sind oft schwer zu entsorgen. Wir bieten eine schnelle und professionelle Motorradentsorgung in Duisburg.

Wir holen Ihr Motorrad ab, verwerten brauchbare Komponenten und führen Metalle dem Recyclingprozess zu.

Klüngelskerle Duisburg – Traditionelle Schrottsammlung modern umgesetzt

Der Begriff Klüngelskerle steht im Ruhrgebiet für die traditionelle Sammlung von Altmetall. Wir führen diese Tradition fort und verbinden sie mit moderner Recyclingtechnik und professionellen Abläufen.

Wir stehen für:

Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit

transparente Preisgestaltung

nachhaltige Entsorgung

umweltfreundliche Recyclingprozesse

kundenorientierten Service

So verbinden wir regionale Werte mit moderner Entsorgungslogistik.

Industrieschrott und Gewerbeentsorgung in Duisburg

Duisburg ist einer der wichtigsten Industriestandorte Europas. Wir unterstützen Unternehmen bei der fachgerechten Entsorgung von Metallresten und Industrieschrott.

Unsere Leistungen für Unternehmen:

regelmäßige Schrottabholung

Bereitstellung von Containern

Demontage von Maschinen und Anlagen

Entsorgung von Produktionsresten

Dokumentation und Nachweisführung

Wir entwickeln individuelle Entsorgungskonzepte, die optimal zu Ihren betrieblichen Abläufen passen.

Nachhaltigkeit durch Metallrecycling – aktiver Umweltschutz

Professionelles Metallrecycling reduziert den Bedarf an neuen Rohstoffen und spart Energie. Durch die Wiederverwertung von Metallen leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Durch Recycling:

werden natürliche Ressourcen geschont

sinken Energieverbrauch und Emissionen

werden Rohstoffe wieder nutzbar gemacht

entstehen nachhaltige Wertstoffkreisläufe

Jede recycelte Metallmenge unterstützt aktiv den Schutz unserer Umwelt.

Warum wir Ihr Schrotthändler in Duisburg sind

Unsere Kunden profitieren von:

✔ Schneller Abwicklung✔ Kostenloser Abholung✔ Fairen Marktpreisen✔ Umweltgerechter Entsorgung✔ Langjähriger Erfahrung✔ Zuverlässigem Service

Ob kleine Mengen oder große Projekte – wir bieten maßgeschneiderte Lösungen.

Kontaktieren Sie uns für Schrottankauf und Autoentsorgung in Duisburg

Wenn Sie Altmetall verkaufen, ein Fahrzeug entsorgen oder größere Schrottmengen abholen lassen möchten, stehen wir Ihnen zuverlässig zur Seite. Wir bieten faire Preise, schnelle Termine und eine professionelle Abwicklung.
