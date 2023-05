Schrottabholung Xanten

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Schrottentsorgung Xanten ab sofort Ihre Schrottentsorgung in der Region Xanten und Umgebung übernimmt.Mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Schrottabholung und -entsorgung bieten wir Ihnen eine zuverlässige und fachgerechte Entsorgung Ihrer Altmetalle an. Wir entsorgen alle Arten von Schrott, wie zum Beispiel alte Maschinen, Elektrogeräte, Metallreste und Schrott aus der Industrie.Unser qualifiziertes Team von Fachleuten ist darauf spezialisiert, Ihre Schrottentsorgung schnell und professionell durchzuführen. Wir verfügen über moderne Fahrzeuge und Geräte, um eine schnelle und effiziente Entsorgung zu gewährleisten. Dabei achten wir stets darauf, die Umwelt zu schonen und sämtliche gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.Unsere Dienstleistungen sind nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Privatpersonen zugänglich. Wir holen Ihren Schrott direkt bei Ihnen ab und transportieren ihn zu unseren Recyclinganlagen. Dort wird der Schrott umweltgerecht aufbereitet und wiederverwendet.Wenn Sie Fragen zu unseren Dienstleistungen oder zur Schrottentsorgung im Allgemeinen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Unser freundliches und kompetentes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.Wir freuen uns darauf, Ihnen in Zukunft bei der Entsorgung Ihres Schrotts zur Seite zu stehen.Mit freundlichen GrüßenDie Schrottentsorgung Xanten