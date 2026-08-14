Schrottabholung Menden – kostenlos ab 300 kg, Fahrzeugentsorgung inklusive im Sauerland

Menden (PLZ 58706–58710) liegt im Märkischer Kreis am nördlichen Rand des Sauerlands, nahe der Ruhr. Mit rund 52.000 Einwohnern auf 86 km² gliedert sich die Stadt in zahlreiche Stadtteile, darunter Stadtmitte, Bösperde, Halingen, Lendringsen, Lürbke, Oesbern, Ostsümmern und Schwitten.
Als traditionsreicher Industriestandort – bereits 1695 mit Nadelproduktion und später Kalkstein- und Zementverarbeitung – fällt in Menden bis heute regelmäßig Eisenschrott und Altmetall an. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Mendener Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Menden zur Verfügung – von der Stadtmitte bis nach Lendringsen und Bösperde.
Schrott in Menden loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Menden vereint Industriegeschichte, Handwerk und gewachsene Stadtteile auf großer Fläche: Von den Gewerbeflächen rund um Bösperde über die Betriebe in Lendringsen bis zu den Handwerksunternehmen in Halingen fällt im gesamten Stadtgebiet Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Mendener Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Menden finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Menden zu Tagespreisen
Mendens Wirtschaft wird bis heute von seiner Industrietradition geprägt, ergänzt durch Metallverarbeitung, Elektro- und Kfz-Betriebe in nahezu allen Stadtteilen. Zulieferbetriebe und Handwerksunternehmen rund um Bösperde und Lendringsen produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Lendringsen mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Halingen mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Bösperde mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Menden nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Menden entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Schwitten oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Mendener Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Mendener Stadtteile – von Bösperde bis nach Schwitten. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Menden.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle des Märkischen Kreises müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Menden.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Menden.
In Menden stehen historische Industriebauten aus der Nadel- und Zementproduktion neben moderner Wohnbebauung in Lendringsen sowie Gewerbeimmobilien in Bösperde. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Menden bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Menden den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Menden – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Menden als Industriestandort im Märkischen Kreis – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Die lange Industrietradition seit der Nadelproduktion im 17. Jahrhundert macht Menden bis heute zu einem bedeutenden Gewerbestandort im Märkischen Kreis. Rund um die Gewerbegebiete in Bösperde und Lendringsen haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Metallbauer und Handwerksunternehmen angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Stadtteilen Halingen und Oesbern.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/menden.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Menden
- Wann ist eine Schrottabholung in Menden für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Menden nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Mendener Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle des Märkischen Kreises kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Menden möglich – auch in Außenbezirken wie Schwitten oder Lürbke?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Schwitten, Lürbke oder Ostsümmern. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen in Mendener Industrie- und Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Industrie- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr