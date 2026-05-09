Schrottabholung Gelsenkirchen - Mobiler Schrotthandel und Autoverschrottung Dienst

– die Stadt im Herzen des Ruhrgebiets, Heimat von Schalke 04, bekannt für ihre Bergbauvergangenheit, das ZOOM Erlebniswelt und eine laufende Stadtentwicklung hin zu Wissenschaft, Energie und Dienstleistung – hat miteinen erfahrenen und mobilen Schrottentsorgungsbetrieb direkt vor Ort. Ob Privathaushalt, Gewerbebetrieb, Handwerksunternehmen oder Industriebetrieb – der vollständige Service rund um Schrottabholung Gelsenkirchen, Fahrzeugentsorgung, Altmetallankauf und Entrümpelung wird direkt vor Ort beim Kunden in Gelsenkirchen realisiert – schnell, kostenlos und vollständig umweltgerecht.Was NRW-Schrott.de in Gelsenkirchen besonders auszeichnet: Das mobile und erfahrene Team kommt direkt zum Kunden – egal ob Privatwohnhaus in Gelsenkirchen-Mitte, Gewerbebetrieb in Gelsenkirchen-Buer, Handwerksbetrieb in Gelsenkirchen-Erle oder Betriebsgelände in Gelsenkirchen-Horst. Kein mühsamer Transport, kein organisatorischer Aufwand, keine versteckten Kosten. Einfach telefonisch, per E-Mail oder per WhatsApp melden – und das Team erledigt alles Weitere schnell, professionell und vollständig unkompliziert. Wer ein Foto seines Altmetalls per WhatsApp sendet, erhält noch vor der Abholung eine erste Preiseinschätzung. Viele Gelsenkirchener legen ihren Schrott mit Nachbarn zusammen, um gemeinsam eine kurzfristige und kostenlose Abholung zu vereinbaren.Beim Schrottankauf Gelsenkirchen werden Kupfer, Aluminium, Messing, Eisen, Edelstahl, Kabelschrott, Stahlträger, Stahlschienen und Mischmetalle zu tagesaktuellen Marktpreisen direkt beim Kunden abgeholt, mit geeichter Waage vor Ort präzise verwogen und sofort in bar ausgezahlt – transparent, fair und ohne Abzüge. Kernschrott wie Stahlschienen und Stahlträger erzielt beim mobilen Schrottankauf in Gelsenkirchen stets die besten Tagespreise – ganz im Sinne der langen Bergbau- und Rohstofftradition des Ruhrgebiets. Für Gelsenkirchener Betriebe bietet NRW-Schrott.de individuelle Rahmenverträge mit planbaren, regelmäßigen Abholintervallen an. Auf Wunsch kann auch ein Container für die Metallentsorgung in Gelsenkirchen bereitgestellt werden.Für die Schrottauto Abholung Gelsenkirchen steht ein eigener mobiler Abschleppdienst bereit – auch für nicht mehr fahrtüchtige, zwangsabgemeldete oder liegengebliebene Fahrzeuge. Nach der Fahrzeugübergabe erhalten alle Kunden in Gelsenkirchen den offiziellengemäß Altfahrzeuggesetz – das gesetzlich vorgeschriebene Dokument für die ordnungsgemäße Fahrzeugabmeldung beim Straßenverkehrsamt Gelsenkirchen. Wer sein Fahrzeug vollständig und fachgerecht verschrotten möchte, findet alle Details zur Autoverschrottung Gelsenkirchen auf der Website. Wer es besonders einfach möchte, nutzt die Auto entsorgen Gelsenkirchen Seite. Motorräder ab 125 ccm, Minibagger, Gabelstapler, Bagger, Aufsitzrasenmäher, Wohnmobile und Traktoren werden ebenfalls kostenlos abgeholt – auf Wunsch übernimmt das Team auch die vollständige Fahrzeugabmeldung.PKW, Kombi und Limousinen aller Hersteller, Modelle und BaujahreTransporter, Lieferwagen und schwere Nutzfahrzeuge jeder GrößeMotorräder ab 125 ccm, Motorroller und KleinkrafträderWohnwagen und Wohnmobile in jedem ZustandGabelstapler, Bagger, Minibagger, Aufsitzrasenmäher und TraktorenFahrzeuge ohne TÜV, ohne Papiere und mit schwerem SchadenAltmetallabholung, Entrümpelung und Klüngelskerl – Rundum-Schrottservice für alle Gelsenkirchener StadtteileDie Altmetallabholung Gelsenkirchen von NRW-Schrott.de ist für jede Menge und jeden Metalltyp ausgelegt – von kleinen Mengen aus dem Privathaushalt, Keller oder der Garage bis hin zu großen Chargen aus Gelsenkirchener Gewerbebetrieben und Industrieunternehmen. Mobile Altmetallsammler kommen direkt zum Kunden in Gelsenkirchen, demontieren Altmetallgegenstände wie Kupferkessel oder Messingarmaturen direkt vor Ort, verladen das Material sorgfältig und sorgen für eine fachgerechte und umweltgerechte Verwertung aller Rohstoffe. Auf Wunsch kann auch ein Container für die Metallentsorgung in Gelsenkirchen bereitgestellt werden. Der vereinbarte Ankaufpreis wird bei größeren Mengen sofort bei der Abholung in bar ausgezahlt.Abgeholt werden in Gelsenkirchen und der gesamten Umgebung unter anderem: Kupferschrott, Messingschrott, Aluminiumschrott, Edelstahlschrott, Eisenschrott, Kabelreste, Heizkörper, Rohre, Armaturen, Zäune, Tore, Katalysatoren, Motoren und Industriekomponenten aller Art – kostenlos und ohne Aufwand. Gerade Privatpersonen in Gelsenkirchen sind sich häufig nicht bewusst, dass sich unter ihrem angesammelten Altmetall in Kellern, Dachböden und Garagen wertvolle Rohstoffe verbergen, die beim Altmetallankauf direkt zu barem Geld gemacht werden können. Durch Einschmelzung und Neubearbeitung lässt sich Altmetall beliebig oft in neuen Funktionen einsetzen – NRW-Schrott.de trägt in Gelsenkirchen aktiv dazu bei, wertvolle Rohstoffe dem Kreislauf zu erhalten. Buntmetallpreise sind börsenabhängig und können beim Schrotthändler Gelsenkirchen täglich erfragt werden.Ein stark gefragter Zusatzservice von NRW-Schrott.de in Gelsenkirchen ist die professionelle Entrümpelung Gelsenkirchen. Ob Wohnungsauflösung, Haushaltsauflösung, Kellerentrümpelung, Dachbodenentrümpelung, Garagenentrümpelung, Büroräumung, Entrümpelung nach Zwangsversteigerung oder die vollständige Räumung gewerblicher Lagerhallen und Werkstätten in Gelsenkirchen – das erfahrene Team übernimmt die komplette Räumung, sortiert alle Gegenstände systematisch nach Wertstoffen und Entsorgungsgut und sorgt für eine fachgerechte und umweltgerechte Verwertung aller Materialien. Nach Abschluss der Entrümpelung werden die Räumlichkeiten in Gelsenkirchen besenrein übergeben – berechnet nach einem transparenten Kubikmeter-Pauschalpreis, der alle Kosten für Arbeit, Fahrt, Sperrmüll und Schrottbeseitigung vollständig abdeckt – garantiert ohne Nachforderungen.Da NRW-Schrott.de gleichzeitig als mobiler Schrotthändler in Gelsenkirchen tätig ist, können bei der Entrümpelung anfallende Altmetalle direkt gutgeschrieben und mit den Entrümpelungskosten verrechnet werden – das macht den Service für Gelsenkirchener Kunden spürbar günstiger. Alle Einzelheiten werden im Vorfeld klar abgesprochen – auf Wunsch auch anhand von Fotos per WhatsApp oder E-Mail. Vor Auftragsbeginn wird stets ein kostenloser und unverbindlicher Besichtigungstermin vereinbart.Wohnungsauflösung und vollständige HaushaltsauflösungKellerentrümpelung und DachbodenentrümpelungGaragenentrümpelung und GartenräumungBüro- und Firmenentrümpelungen in allen Gelsenkirchener StadtteilenLagerhallen- und BetriebsauflösungEntrümpelung nach ZwangsversteigerungMessie-Wohnungsentrümpelung mit Erfahrung und EinfühlungsvermögenSeniorenwohnungsentrümpelung und Sterbefall-HaushaltsauflösungDer Klüngelskerl Gelsenkirchen Service von NRW-Schrott.de steht für mobile Schrottsammlung mit langer Tradition im Ruhrgebiet. Als fahrende Altmetallsammler holen die Klüngelskerle Eisenschrott und Buntmetalle direkt beim Kunden in Gelsenkirchen ab – ohne Anfahrtspauschale, ohne Vorauszahlung und ohne lange Wartezeiten. Da in vielen Gelsenkirchener Wohngebieten die klassischen Klüngelskerle mit ihrer Schrottmelodie nicht mehr vorbeikommen dürfen, bietet NRW-Schrott.de diesen bewährten Service modern nach Terminabsprache an. Bestimmte Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl können auch in kleineren Mengen direkt angekauft werden – der vereinbarte Schrottpreis wird sofort bei der Abholung in bar ausgezahlt. Alt-Kabel, Autobatterien, Staplerbatterien, Blei und Zink werden bei größeren Mengen nach aktuellen Tagespreisen vergütet.– keine versteckten Gebühren oder Anfahrtspauschalen in Gelsenkirchen– Abholung oft noch am selben Werktag in Gelsenkirchen möglich– rechtssicher, gesetzeskonform und sofort verwendbar– PKW, LKW, Motorrad, Wohnmobil, Gabelstapler und Bagger– tagesaktuelle Barauszahlung direkt vor Ort in Gelsenkirchen– Bereitstellung auf Wunsch für größere Metallmengen– Wohnungen, Häuser, Keller, Garagen und Lagerhallen– mobile Schrottsammlung mit langer Tradition in Gelsenkirchen– maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden in GelsenkirchenFahrzeugbesitzer, Privatpersonen und Gewerbekunden in Gelsenkirchen, die einen Schrottabholtermin vereinbaren, Altmetall verkaufen oder eine Entrümpelung beauftragen möchten, erreichen NRW-Schrott.de direkt:0152 / 52 376 589