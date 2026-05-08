Schrott und Altmetall richtig entsorgen – Kostenlose Schrottabholung in NRW

Wer in seinem Keller, auf dem Dachboden, in der Garage oder im Betrieb Schrott angesammelt hat, denkt oft zunächst daran, wie er diesen loswerden kann – und damit, was es kosten wird. Dieses Denken ist längst überholt. Schrott und Altmetall sind wertvolle Rohstoffe, die im industriellen Kreislauf eine tragende Rolle spielen. Stahl, Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl sind Grundlage unzähliger Produkte – von Autos über Elektronikgeräte bis hin zu Baukomponenten und Maschinen. Die natürlichen Ressourcen dieser Metalle sind jedoch begrenzt. Das Recycling von Altmetall ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern spart im Vergleich zur Neuproduktion erheblich Energie und reduziert den CO₂-Ausstoß erheblich.



Vor diesem Hintergrund hat sich die Schrottabholung in Nordrhein-Westfalen zu einem wichtigen Wirtschaftszweig entwickelt, der Privatpersonen, Handwerksbetriebe, Industrieunternehmen und öffentliche Einrichtungen gleichermaßen bedient. Wer Schrott und Altmetall über einen zertifizierten Schrotthändler entsorgt, leistet damit einen aktiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft – und bekommt bei ausreichenden Mengen sogar bares Geld dafür.



Was genau ist Schrott und was wird abgeholt?



Der Begriff Schrott umfasst eine sehr breite Palette von Materialien – von Eisenschrott und Stahl über Buntmetalle bis hin zu Elektroschrott und Sondermaterialien. Im Bereich der kostenlosen Schrottabholung NRW werden in der Regel folgende Materialien und Gegenstände aufgenommen:



Eisenschrott und Stahlschrott: Alte Metallregale, Werkzeugbänke, Tore, Zäune, Stahlträger, Schienen, Gusseisenteile, Heizkörper, Rohre und alle anderen eisenhaltigen Materialien. Besonders wertvoll ist sogenannter Kernschrott – also Stahlschienen, Träger und Gussteile – da er sortenrein ist und beim Ankauf die besten Preise erzielt.



Buntmetalle: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink, Zinn und Blei werden gesondert bewertet und erzielen deutlich höhere Preise als Eisenschrott. Je sortenreiner und je größer die Menge, desto höher der Ankaufspreis. Kupferplatten, Kupferrohre und Kupferkabel, Messingarmaturen, Aluminiumprofile und Edelstahlkomponenten aus Industrie und Haushalt werden von mobilen Schrotthändlern gerne direkt beim Kunden abgeholt.



Kabelschrott: Altkabel und Kabelschrott – ob aus dem Haushalt, von Baustellen oder aus Industriebetrieben – werden kostenlos abgeholt. Bei größeren Mengen hochwertiger Kabel mit hohem Kupferanteil erfolgt eine direkte Barauszahlung vor Ort.



Elektroschrott: Alte Computer, PCs, Monitore, Drucker und elektronische Geräte enthalten wertvolle Metalle und müssen fachgerecht entsorgt werden. Da der Aufwand für die Verwertung einzelner Elektrogeräte höher ist als ihr Schrottwert, werden einzelne Waschmaschinen oder einzelne Elektrogeräte nicht kostenlos abgeholt – hier kann jedoch eine kostenpflichtige Abholung vereinbart werden.



Sondermaterialien: Elektromotoren, Transformatoren, Akkus, Altbatterien, Kühlschrankschrott, Hartmetallteile und viele weitere Materialien werden auf Anfrage bewertet und abgeholt.



Was nicht abgeholt wird: Kühlschränke, Monitore, Drucker und einzelne Geräte im Einzelstück, sowie Öle, Chemikalien und Altreifen – diese Materialien erfordern eine gesonderte Entsorgung.



Kostenlose Schrottabholung – So funktioniert der Service



Der kostenlose Schrottdienst von NRW Schrottabholung ist denkbar einfach in der Abwicklung. Privatkunden, Handwerksbetriebe und Industrieunternehmen aus dem gesamten Nordrhein-Westfalen können den Service unkompliziert über Telefon, Kontaktformular oder WhatsApp in Anspruch nehmen. Ein passender Termin ist in der Regel innerhalb weniger Stunden möglich.



So läuft die kostenlose Schrottabholung ab:



Schritt 1 – Kontaktaufnahme: Der Kunde meldet seinen Schrott telefonisch, per E-Mail oder über das Online-Kontaktformular. Eine kurze Beschreibung der Materialien und der ungefähren Menge reicht aus, um eine erste Einschätzung zu geben. Fotos per WhatsApp ermöglichen eine noch schnellere Vorabeinschätzung.



Schritt 2 – Terminvereinbarung: Nach der Erstbewertung wird ein Abholtermin vereinbart – in der Regel noch am gleichen oder nächsten Werktag. Die Abholung richtet sich vollständig nach den Wünschen des Kunden.



Schritt 3 – Abholung und Verladung: Erfahrene Schrotthändler kommen direkt zum Kunden. Sie übernehmen die komplette Verladung und den Abtransport – der Auftraggeber muss lediglich für die Zugänglichkeit des Schrotts sorgen. Mittels Augenmaß und jahrelanger Erfahrung wird das Gewicht der Materialien eingeschätzt.



Schritt 4 – Barzahlung oder kostenlose Entsorgung: Bei kleineren Mengen oder gemischtem Schrott ist die Abholung kostenlos ohne Vergütung. Bei größeren Mengen hochwertiger Metalle – insbesondere Buntmetallen wie Kupfer, Messing, Aluminium oder Edelstahl – erfolgt eine sofortige Barzahlung direkt vor Ort zum tagesaktuellen Schrottpreis.



Wichtig: Für die kostenlose Schrottabholung wird eine Mindestmenge benötigt, die je nach Standort und aktuellem Materialpreis variiert. Wer unsicher ist, ob seine Schrottmenge ausreicht, fragt einfach direkt an.



Schrottankauf mit Abholung – Wann lohnt sich der Verkauf?



Besonders für Privatpersonen, die Schrott nicht nur entsorgen, sondern auch Geld damit verdienen möchten, ist der Schrottankauf mit Abholung interessant. Die Schrottpreise variieren täglich und sind an die Börsenpreise für Metalle gekoppelt. Die aktuellen Tagespreise können direkt beim Schrotthändler erfragt werden.



Was beeinflusst den Ankaufspreis?



Der erzielbare Preis für Schrott und Altmetall hängt von mehreren Faktoren ab. Erstens spielt die Sortenreinheit eine entscheidende Rolle: Je reiner und sauberer ein Metalltyp sortiert ist, desto höher ist der Ankaufspreis. Wer Kupferschrott von Eisenschrott trennt und Messing separat hält, erzielt deutlich bessere Preise als bei unsortiertem Mischmetall.



Zweitens ist die Menge entscheidend: Beim Schrottankauf gilt grundsätzlich, dass größere Mengen besser vergütet werden. Ein genereller Schrottankauf ist erst ab etwa 1.000 kg möglich; bei Buntmetallen wie Kupfer oder Messing reicht eine Mindestmenge von etwa 100 kg für eine direkte Abholung mit Barauszahlung.



Drittens beeinflussen Anhaftungen und Verunreinigungen den Preis: Wenn an Kupferkabeln noch Kunststoffummantelungen oder an Aluminiumteilen Stahl- oder Betonanhaftungen vorhanden sind, muss dies beim Ankaufspreis berücksichtigt werden.



Schrott verkaufen als Privatperson – Was ist erlaubt?



Eine häufig gestellte Frage betrifft die steuerliche und rechtliche Seite des Schrott Verkaufens als Privatperson. Wer einmalig oder gelegentlich angesammelten Schrott aus dem eigenen Haushalt verkauft, handelt als Privatperson und muss in der Regel keine Gewerbesteuer zahlen. Die Abgrenzung zwischen privatem und gewerblichem Schrottverkauf hängt vom Gesamtbild ab – entscheidend sind Regelmäßigkeit, Organisation und Gewinnabsicht. Wer regelmäßig und systematisch Schrott sammelt und verkauft, kann steuerrechtlich als gewerblich eingestuft werden.



Als Privatperson sollte man nach dem Schrottverkauf immer eine Quittung oder einen Wiegeschein aufbewahren sowie eine eigene Materialliste führen. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich eine Beratung durch einen Steuerberater.



Kabelschrott Ankauf – Kupferkabel richtig verwerten



Im Bereich Kabelschrott und Altkabel bietet NRW Schrottabholung einen spezialisierten Service an. Kabelschrott entsteht vor allem auf Baustellen, in Industriebetrieben, bei Elektroinstallateuren und Handwerksbetrieben sowie gelegentlich auch in Privathaushalten bei der Renovierung. Der Kupfergehalt von Elektrokabeln ist wirtschaftlich wertvoll – je höher der Kupferanteil, desto besser der Ankaufspreis.



Für eine optimale Verwertung empfiehlt es sich, verschiedene Kabeltypen zu trennen: Starkstromkabel mit hohem Kupfergehalt erzielen bessere Preise als Schwachstromkabel oder Mischkabelschrot. Altkabel und Kabelschrott werden kostenlos abgeholt – bei größeren Mengen mit hohem Materialwert erfolgt eine direkte Barauszahlung.



Industriedemontage und Brennarbeiten – Gewerblicher Schrottservice



Für gewerbliche Kunden, Industriebetriebe und öffentliche Institutionen bietet NRW Schrottabholung neben dem klassischen Schrottabholservice auch spezialisierte Industriedemontage und Brennarbeiten an. Komplexe Metallkonstruktionen, Maschinenparks, Regalsysteme, Gitterroste, Tanks und Industrieanlagen werden vor Ort demontiert und fachgerecht verschrottet.



Mit einem eigenen mobilen Ladekran werden auch schwere und sperrige Gegenstände sicher verladen und abtransportiert. Der Containerdienst rundet das gewerbliche Leistungsangebot ab: Absetz- und Abrollcontainer in verschiedenen Größen werden bereitgestellt, befüllt und wieder abgeholt – ideal für Baustellen, Betriebsauflösungen und Großprojekte.



Typische gewerbliche Einsatzbereiche:



Regalsystem-Demontage und Entsorgung

Gastronomieauflösung und Gastronomieentsorgung

Batterieentsorgung aus Betriebsanlagen

Elektroschrott-Entsorgung mit Abholung

Tresordemontage und Tresorentsorgung

Großküchen- und Industriegeländeauflösungen



Containerdienst – Flexibel und bedarfsgerecht



Der Containerdienst von NRW Schrottabholung bietet eine flexible Lösung für Kunden, bei denen über einen längeren Zeitraum Schrott anfällt oder bei denen größere Mengen auf einmal entsorgt werden müssen. Kunden können zwischen verschiedenen Containergrößen und Containertypen wählen – ob Absetzcontainer für feste Standorte oder Abrollcontainer für größere Mengen. Der Container wird am vereinbarten Standort aufgestellt, nach Bedarf befüllt und dann abgeholt und entsorgt.



Dieser Service eignet sich besonders für Baustellen, bei denen kontinuierlich Metallschrott anfällt, für Betriebsauflösungen, Renovierungsprojekte und Entrümpelungen größerer Lagerflächen. Die Schrottabholung erfolgt anschließend komplett durch das Team von NRW Schrottabholung – von der Verladung über den Transport bis zur fachgerechten Verwertung bei zertifizierten Schrottgroßhändlern.



Warum NRW Schrottabholung der richtige Partner ist



Die Firma NRW Schrottabholung ist als Altmetallhändler aus dem Ruhrgebiet seit vielen Jahren in ganz Nordrhein-Westfalen aktiv. Das Unternehmen arbeitet ausschließlich mit zertifizierten Schrottgroßhändlern zusammen und garantiert so eine fachgerechte und umweltgerechte Entsorgung aller abgeholten Materialien. Kunden aus Privathaushalten schätzen dabei besonders die unkomplizierte Abwicklung, die schnellen Reaktionszeiten und die Tatsache, dass das Team alle Verladung und den Abtransport selbst übernimmt.



Für Gewerbekunden und Industriebetriebe steht ein umfassender Fuhrpark mit verschiedenen Fahrzeuggrößen und einem mobilen Ladekran bereit, der auch schwere und unhandliche Metallteile problemlos verladen kann.



Der Kundendialog auf der Website ermöglicht es zudem, Anfragen direkt online zu stellen und von anderen Kunden und dem Expertenteam beantwortet zu bekommen – eine transparente und nutzerfreundliche Möglichkeit, Fragen rund um Schrottabholung, Altmetallankauf und Entsorgung zu klären.



Zusammengefasst – Die wichtigsten Vorteile:



✅ Kostenlose Schrottabholung direkt beim Kunden in ganz NRW

✅ Tagesaktuelle Preise bei größeren Mengen Buntmetall

✅ Komplette Übernahme von Verladung und Abtransport

✅ Schnelle Terminvereinbarung – oft noch am selben Tag

✅ Industriedemontage und Brennarbeiten für gewerbliche Kunden

✅ Containerdienst mit verschiedenen Containergrößen

✅ Mobiler Ladekran für schwere Gegenstände

✅ Zusammenarbeit ausschließlich mit zertifizierten Schrottgroßhändlern

✅ WhatsApp-Service für schnelle Anfragen und Fotobewertung



Fazit: Schrott und Altmetall nachhaltig verwerten – einfacher als gedacht



Das Recycling von Schrott und Altmetall ist einer der effektivsten Wege, natürliche Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu entlasten. Metalle wie Kupfer, Aluminium und Stahl können nahezu unbegrenzt recycelt werden, ohne an Qualität zu verlieren – und das bei einem Bruchteil des Energieaufwands, der für die Primärproduktion erforderlich wäre.



Wer Schrott und Altmetall in Nordrhein-Westfalen fachgerecht und kostenlos entsorgen möchte, findet mit NRW Schrottabholung einen zuverlässigen und erfahrenen Partner. Ob kleine Mengen aus dem Privathaushalt, regelmäßig anfallender Gewerbeschrott oder komplexe Industriedemontagen – das Team ist flexibel, schnell und immer in der Nähe.



Kontakt: Telefon: 015207922911

E-Mail: info@nrw-schrottabholung.de

WhatsApp: Fotos und Anfragen jederzeit willkommen

(lifePR) (