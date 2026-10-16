Rheinberg am Niederrhein: NRW Schrott holt Altmetall, Buntmetall und Schrottautos von Orsoy bis Millingen ab

Rheinberg (PLZ 47495) liegt im Kreis Wesel am linken Niederrhein, zwischen Moers, Kamp-Lintfort, Alpen, Xanten und Duisburg. Rund 31.000 Menschen leben auf etwa 75 km² in der Innenstadt und in Ortsteilen wie Borth, Budberg, Orsoy, Millingen, Ossenberg und Winterswick. Die A 57 führt durch das Stadtgebiet.
Weltbekannt ist Rheinberg als Heimat eines traditionsreichen Kräuterlikörs, das historische Rathaus und das Pulverturm-Ensemble prägen die Altstadt. Daneben ist Rheinberg ein Industriestandort mit Chemie, Salzgewinnung und Logistik. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) ist Ihr Partner für Schrottankauf in Rheinberg – von der Altstadt bis an den Rhein bei Orsoy.
Eisenschrott in Rheinberg abgeben – Mindestmenge für die kostenlose Abholung
Stahlträger vom Hallenabriss in Ossenberg, ein alter Heizkessel in Budberg oder Zaunreste von einem Hof in Millingen – Eisenschrott gibt es in Rheinberg reichlich. Für die kostenlose Abholung gilt eine Mindestmenge von ca. 1000 kg.
Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder Video und die ungefähre Menge – Sie bekommen schnell eine verbindliche Antwort. Mehr zur Schrottabholung in Rheinberg online.
Kupfer, Messing, Edelstahl & Kernschrott – Buntmetallankauf in Rheinberg
Chemie, Salz, Logistik und Handwerk prägen die Wirtschaft in Rheinberg. Bei Wartung, Umbau und Installation fallen laufend Edelstahl, Kupfer und Messing an.
Wir kaufen alle NE-Metalle an: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleine Mengen, wenn der Wert passt. Edelstahlteile aus einem Anlagenumbau, Kupferkabel eines Elektrikers aus Orsoy oder Messingarmaturen aus der Innenstadt – ein Foto mit PLZ und Menge genügt.
Industrie- und Gewerbekunden mit Stahl, Edelstahl oder Kernschrott erhalten die besten Tagespreise. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Rheinberg nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altauto in Rheinberg entsorgen – drei Möglichkeiten
Ein Wohnmobil mit Wasserschaden in Winterswick, ein Unfallauto nach einem Schaden auf der A 57 oder ein Kleinwagen mit Motorschaden in Borth – Rheinberger Fahrzeughalter haben drei Wege:
- Kostenlose Abholung: Ihr Fahrzeug fährt nicht mehr? Wir holen es in allen Ortsteilen ab. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Rheinberg.
- Zertifizierte Verwertung: Ihr Fahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung verwertet. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Wesel erledigen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Rheinberg.
- Bargeld fürs Auto: Sind noch Teile verwertbar, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt. Details unter Auto entsorgen in Rheinberg.
Altstadthäuser, Siedlungen in Budberg und Ossenberg und Höfe in Millingen: Viele Gebäude enthalten Öltanks, Stahlkonstruktionen, Stalltechnik oder alte Heizungen.
Unsere Schrottdemontage in Rheinberg zerlegt diese Teile fachgerecht und nimmt das Material vollständig mit.
Bei Haus- und Hofauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Rheinberg den gesamten Ablauf. Metalle werden verrechnet. Für einzelne Stücke wie Fahrräder oder einen alten Herd gibt es den Klüngelskerl in Rheinberg.
Chemie, Logistik und Landwirtschaft – Rahmenverträge in Rheinberg
In den Rheinberger Industrie- und Gewerbegebieten sowie auf den Höfen fallen regelmäßig Stahl, Edelstahl und Buntmetall an. Feste Abholtermine sorgen für Ordnung und Planungssicherheit.
Wir bieten Rahmenverträge mit festen Terminen, Tagespreisen und einem Ansprechpartner. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/rheinberg.html.
FAQ – Metallankauf in Rheinberg
- Welche Mindestmenge gilt in Rheinberg?
Bei Eisenschrott ca. 1000 kg. Buntmetalle holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
- Wie läuft die Erstbewertung?
PLZ, Foto oder Video und geschätzte Menge per WhatsApp senden – wir antworten zügig.
- Kaufen Sie Edelstahl aus Industrieanlagen?
Ja, auch größere Posten nach Absprache, zum Tagespreis.
- Wo wird mein Auto abgemeldet?
Kostenlos beim Straßenverkehrsamt des Kreises Wesel, inklusive Verwertungsnachweis.
- Kommen Sie auch nach Orsoy und Millingen?
Ja, in alle Ortsteile. Termine meist in wenigen Werktagen, bei Eile unter 0152 / 52 376 589.
- Holen Sie auch auf landwirtschaftlichen Höfen ab?
Ja. Alte Maschinen, Zäune und Stalltechnik holen wir nach Absprache ab.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr