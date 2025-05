Neue Dienstleistung in Bad Driburg: Kostenlose Autoverschrottung mit Abholung gestartet

Ab sofort bietet das Unternehmen Auto Recycling Westfalen GmbH in Bad Driburg eine kostenlose und umweltgerechte Autoverschrottung inklusive Fahrzeugabholung an. Der neue Service richtet sich an alle Fahrzeughalter, die ihr Altfahrzeug sicher, gesetzeskonform und ohne bürokratischen Aufwand entsorgen möchten.Das Angebot umfasst die komplette Abwicklung von der kostenlosen Abholung über die fachgerechte Demontage bis hin zur Ausstellung eines offiziellen Verwertungsnachweises. Auf Wunsch übernimmt das Unternehmen auch die endgültige Abmeldung bei der zuständigen Zulassungsstelle – ein Service, der besonders für vielbeschäftigte Kunden attraktiv ist.„Mit unserem neuen Service möchten wir nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern in Bad Driburg helfen, sondern auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit leisten“, erklärt Geschäftsführer Thomas Bremer. „Durch die sortenreine Trennung und das Recycling von Fahrzeugteilen können wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen und die Umweltbelastung deutlich reduziert werden.“Die Auto Recycling Westfalen GmbH ist ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb nach § 5 Altfahrzeugverordnung und verfügt über langjährige Erfahrung in der umweltgerechten Verwertung von Kraftfahrzeugen aller Art – vom alten Kleinwagen bis zum nicht mehr fahrbereiten Transporter.Der neue Service steht nicht nur in Bad Driburg, sondern auch in den umliegenden Gemeinden wie Brakel, Höxter, Steinheim, Nieheim und Warburg zur Verfügung. Termine zur Abholung können bequem telefonisch oder über ein Onlineformular vereinbart werden. Die Abholung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden, je nach Standort und Fahrzeugtyp.Über Auto Recycling Westfalen GmbHDie Auto Recycling Westfalen GmbH mit Sitz in Bad Driburg ist ein regionaler Anbieter für professionelle Fahrzeugverwertung und Altmetallrecycling. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf Transparenz, Umweltverträglichkeit und Kundenzufriedenheit. Mit einem erfahrenen Team und modernen Recyclinganlagen bietet Auto Recycling Westfalen zuverlässige Lösungen für Privat- und Geschäftskunden.