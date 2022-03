Mit unsern Kunden führen wir vor Jeder Entrümpelung einen Besichtigungstermin wo alle Details Penibel besprochen werden so das Spätere Reklamationen a

Wohnung Entrümpelung

Entrümpelung und Entsorgen von Lagerräume

Haushaltsauflösung

Entrümpelung einer Wohnung mit Keller

Entrümpelung von Dachböden und Garagen

Entrümpelung von Lagerhallen und Geschäftsräume

Unser kompetentes Team im Bereich Haus und Garage Entrümpelung steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Unsere Kunden erhalten bei uns einen fachgerechten Service rund um den Bereich Entrümpelung Selbstverständlich zum fairen Preis, unsere Mitarbeiter sind in Sachen Wohnung Entrümpelung Erfahren und passen sich Jeden Kunden Bedürfnissen an. Entrümpelungen fallen sehr unerwartet an, wie nach einen Sterbefall oder Scheidung. Den meisten fehlt es an Erfahrung und sie wissen nicht wie sie innerhalb einer Frist eine Wohnung, Keller oder Haus entrümpeln sollen, daher schlagen wir ihnen vor, sich an uns zu wenden. Wir beraten Kunden in Sachen Entrümpelungen sehr Professionell und bieten einen Pauschal Preis so dass keine weiteren Kosten anfallen können.Bei der Entrümpelung von Garagen Fallen neben Schrottgegenstände und Altreifen immer wieder Altautos die seit vielen Jahren schon in der Garage stehen. Da wir auch Leidenschaftliche Schrotthändler sind, können wir auch um die Verschrottung und Fachgerechte Entsorgung von Altfahrzeuge kümmern.Unsere Kunden brauchen sich nicht überfordert zu fühlen oder noch viel Schlimmer nach teuren Transportmöglichkeiten zu suchen, um Sperrmüll fortzuschaffen, vielmehr können sich Kunden dabei auf unsere zuverlässigen Mitarbeiter im Bereichverlassen, die ihnen nach kürzester Zeit den Raum wieder besenrein übergeben. Das Team von NRW Entrümpelung arbeitet völlig Diskret und geht auf jeden Kunden Wunsch ein, dabei kümmert man sich umso das Wert Dokumente nicht in Falsche Hände geraten können.Sollten von Vermieter oder Verpächter auch noch Schönheitsreparaturen erledigt werden müssen so kümmert sich unsere Entrümpelungsfirma aus Bochum auch um diese Sorgen. Dazu gehört die Entfernung von alten Bodenbelägen, Tapeten, Deckenverkleidungen und Leisten. Nicht erlaubte Bauten werden ebenfalls entfernt, oder auch Gardinen und Wandverkleidungen ect. Schönheitsreparaturen werden von vielen Vermieter verlang sie als verbrauchten müssen sich nicht um unterschiedliche Handwerker kümmern, wir haben ein Erfahren Team von Handwerker und erledigen alles in einem Rutsch, dies spart zum einen Zeit und schlägt sich in einen niedrigeren Preis nieder.Mit unsern Kunden führen wir vor Jeder Entrümpelung einen Besichtigungstermin wo alle Details Penibel besprochen werden so das Spätere Reklamationen ausgeschlossen sindDen größten Vorteil ist aber immer noch, dass wir immer blitzschnell anfangen und auch blitzschnell die Räumlichkeiten verlassen. Kurzfristige Termine sind für uns kein Problem da wir über LKW und Transporter verfügen.ZusammenfassungDer Keller ist voll von Dingen, die eigentlich Müll sind oder einfach nicht mehr gebraucht werden. Man nimmt sich vor Ordnung zu schaffen, doch es beim Vorsatz. Die Firma NRW Schrott biete nun seit Jahren neben Kostenlose Schrottabholung auch Entrümpelung und Entsorgung von jeglichen Sperrmüll.