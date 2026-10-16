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Landstadt Hamminkeln: NRW Schrott holt Altmetall, Landmaschinen und Schrottautos in Dingden, Mehrhoog und Brünen ab

Alte Stallgitter in Loikum, Kupferrohre aus einem Haus in Mehrhoog oder ein Traktor-Anhänger in Brünen – NRW Schrott & Metallankauf kommt nach Hamminkeln, meldet Fahrzeuge kostenlos ab und zahlt bis zu 250 Euro

(lifePR) (Bochum, )
Metallankauf Hamminkeln – Schrott, Fahrzeuge und Hofräumungen im Kreis Wesel

Hamminkeln (PLZ 46499) liegt im Norden des Kreises Wesel an der Grenze zum Münsterland. Rund 27.000 Menschen leben auf etwa 162 km² in Hamminkeln, Dingden, Mehrhoog, Brünen, Loikum, Ringenberg und Wertherbruch. Nachbarn sind Wesel, Rees, Isselburg, Bocholt, Raesfeld und Schermbeck, die A 3 ist schnell erreichbar.

Hamminkeln ist eine Flächenstadt mit viel Landwirtschaft, Höfen und Wald. Schloss Ringenberg mit seinem Kunstprojekt und die Dingdener Heide sind bekannte Ausflugsziele. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet Haushalten, Landwirten und Betrieben einen zuverlässigen Schrottankauf in Hamminkeln – in allen sieben Ortsteilen.

Eisenschrott in Hamminkeln abholen lassen – kostenlos ab 300 kg

Ein ausgedienter Güllewagen in Wertherbruch, Stahlträger vom Scheunenumbau in Dingden oder ein alter Ölkessel in Ringenberg – auf den Höfen und in den Häusern in Hamminkeln fällt viel Eisenschrott an. Ab etwa 300 kg holen wir ihn kostenlos ab.

Fehlt etwas zur Menge, legen Sie Kupfer, Messing oder Aluminium dazu. So ist die Ladung schnell groß genug und die Abholung bleibt gratis.

Zur Bewertung genügt eine WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und der geschätzten Menge – wir antworten schnell, auch für Landmaschinen. Mehr zur Schrottabholung in Hamminkeln online.

Kupfer, Messing, Aluminium & Kernschrott – Buntmetallankauf in Hamminkeln

Landwirtschaft, Lohnunternehmen, Handwerk und Mittelstand prägen die Wirtschaft in Hamminkeln. Landmaschinenwerkstätten, Installateure und Elektriker haben laufend Reste aus Kupfer, Messing und Aluminium.

Wir kaufen alle NE-Metalle an: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleinere Mengen, wenn der Wert passt. Edelstahltanks von einem Milchviehhof, Kupferkabel eines Elektrikers aus Brünen oder Messingteile einer Landmaschinenwerkstatt – ein Foto mit PLZ und Menge genügt.

Höfe, Lohnunternehmen und Betriebe mit Stahl, Altmaschinen oder Kernschrott erhalten die besten Tagespreise. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Hamminkeln nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.

Fahrzeug in Hamminkeln verschrotten – drei Optionen

Ein alter Pkw in einer Scheune in Loikum, ein Unfallauto nach einem Schaden auf der B 473 oder ein Transporter ohne TÜV in Mehrhoog – Hamminkelner Fahrzeughalter haben drei Wege:
  1. Kostenlose Abholung: Das Fahrzeug fährt nicht mehr? Wir holen es in allen Ortsteilen und auf Höfen ab. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Hamminkeln.
  2. Zertifizierte Verwertung: Ihr Fahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung verwertet, Sie erhalten den Nachweis. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Wesel erledigen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Hamminkeln.
  3. Bargeld fürs Altauto: Sind noch Teile verwertbar, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt. Details unter Auto entsorgen in Hamminkeln.
Demontage, Hofräumung und Klüngelskerl in Hamminkeln

Bauernhöfe und Ställe in den Ortsteilen, Einfamilienhäuser in Mehrhoog und Gewerbehallen: Oft stecken dort alte Melkanlagen, Silos, Stalltechnik, Tanks oder Heizungen.

Unsere Schrottdemontage in Hamminkeln baut solche Anlagen fachgerecht ab, auch in Ställen und Scheunen, und nimmt alles mit.

Bei Haus- und Hofauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Hamminkeln den gesamten Ablauf. Metalle werden direkt verrechnet. Für einzelne Teile wie Fahrräder oder alte Werkzeuge gibt es den Klüngelskerl in Hamminkeln.

Landwirtschaft und Mittelstand – Rahmenverträge in Hamminkeln

Höfe, Lohnunternehmen und Handwerksbetriebe in Hamminkeln haben regelmäßig Altmaschinen, Stahl und Buntmetall. Eine feste Abholung spart Zeit in der Saison.

Wir bieten Rahmenverträge mit festen Terminen, Tagespreisen und einem Ansprechpartner. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/hamminkeln.html.

FAQ – Schrottankauf und Autoentsorgung in Hamminkeln
  1. Ab welcher Menge holen Sie in Hamminkeln kostenlos ab?
    Ab etwa 300 kg Eisenschrott. Mit Kupfer, Messing oder Aluminium lässt sich die Menge ergänzen.
  2. Wie bekomme ich eine Einschätzung?
    PLZ, Foto oder Video und geschätzte Menge per WhatsApp senden – wir antworten zügig.
  3. Holen Sie auch Landmaschinen und Güllewagen ab?
    Ja, nach kurzer Absprache, auf Wunsch inklusive Demontage.
  4. Wo wird mein Fahrzeug abgemeldet?
    Kostenlos beim Straßenverkehrsamt des Kreises Wesel, inklusive Verwertungsnachweis.
  5. Kommen Sie auch nach Wertherbruch und Loikum?
    Ja, in alle sieben Ortsteile. Termine meist in wenigen Werktagen, bei Eile unter 0152 / 52 376 589.
  6. Kaufen Sie Edelstahltanks von Höfen?
    Ja, Edelstahl kaufen wir als Buntmetall an – auch größere Tanks nach Absprache.
Kontakt – Schrottankauf & Altautoentsorgung in Hamminkeln

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

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Über NRW-Schrott.de:
NRW-Schrott.de ist ein mobiler Schrott- und Metallankauf aus Bochum. Das Familienunternehmen holt in ganz NRW Schrott ab, verwertet Fahrzeuge und übernimmt Demontagen und Räumungen. Am Niederrhein ist es auch in Wesel, Rees, Bocholt und Voerde unterwegs.

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