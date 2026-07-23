Kostenlose Schrottabholung in Hattingen – Metallankauf und Autoentsorgung

Schrottankauf in Hattingen – Metall, Altfahrzeuge & Entrümpelung in der Fachwerkstadt an der Ruhr
Hattingen (PLZ 45521–45529) liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis an der Ruhr, zwischen Bochum, Essen, Wuppertal und Witten, und zählt mit rund 54.000 Einwohnern auf einer Fläche von 72 km² zu den attraktivsten Mittelstädten des südlichen Ruhrgebiets. Das Stadtgebiet gliedert sich in 13 Stadtteile: Hattingen-Mitte (PLZ 45525, Kernstadt mit fast 150 mittelalterlichen Fachwerkhäusern), Welper und Blankenstein (PLZ 45527, mit Burg Blankenstein und dem LWL-Industriemuseum Henrichshütte), Holthausen (PLZ 45527), Niederbonsfeld, Niederwenigern und Winz-Baak (PLZ 45529, nördlich der Ruhr), Niederelfringhausen und Oberelfringhausen (PLZ 45529, Elfringhauser Schweiz), Bredenscheid-Stüter und Oberstüter (PLZ 45529, südliche Höhenlagen) sowie Rauendahl (PLZ 45529). Die gültigen Postleitzahlen sind 45521, 45525, 45527 und 45529.
Hattingen ist überregional bekannt für seine einzigartig erhaltene mittelalterliche Altstadt – mit fast 150 Fachwerkhäusern gilt sie als eine der schönsten Altstädte Nordrhein-Westfalens. Die Henrichshütte in Welper, heute Teil des LWL-Industriemuseums Westfälisches Industriemuseum, erinnert an die Stahlproduktion, die das Stadtbild über ein Jahrhundert prägte. Bereits 1787 wurde in Rauendahl die weltweit erste Kohlen-Transport-Bahn in Betrieb genommen. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Hattinger Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Hattingen – von der Innenstadt bis in die Randlagen an der belgischen und niederländischen Grenze.
Schrott in Hattingen loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Hattingen vereint eine traditionsreiche Industrie- und Handwerkslandschaft – von den Metallverarbeitern und Stahlzulieferern in Welper bis zu den Handwerksbetrieben in Winz-Baak und Blankenstein – mit dem Tourismus- und Dienstleistungsstandort der Altstadt. Überall dort, wo gebaut, renoviert und repariert wird, entsteht Schrott – und der muss professionell entsorgt werden. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Hattinger Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Hattingen finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Hattingen zu Tagespreisen
Hattingens Wirtschaft ist geprägt durch Metallverarbeitung, Maschinenbau und mittelständisches Handwerk: Betriebe in den Gewerbegebieten in Welper und Winz-Baak sowie Zulieferer für die umliegenden Industriezentren Bochum und Essen erzeugen täglich werthaltige Buntmetallabfälle. Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in allen Stadtteilen produzieren Kupferkabel, Messingarmaturen und Edelstahlreste. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferbetriebe produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Haaren mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Brand mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Holthausen mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Hattingen nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Hattingen entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Bredenscheid oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Hattinger Hinterhof – für Fahrzeughalter im gesamten Stadtgebiet bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen ins gesamte Stadtgebiet Hattingen – von Winz-Baak bis Niederelfringhausen. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Hattingen.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zum Straßenverkehrsamt müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Hattingen.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Hattingen.
In Hattingen finden sich mittelalterliche Fachwerkhäuser in der Altstadt, die denkmalgeschützte Industrieanlage der Henrichshütte in Welper sowie Wohnhäuser aus den Bergbau-Blütejahren in Winz-Baak und Niederwenigern. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Hattingen bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Hattingen den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Hattingen – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Hattingen als Technologie- und Forschungsstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Die RWTH Hattingen und die FH Hattingen zählen zu den forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands. Rund um den Campus haben sich zahlreiche Technologieunternehmen, Ingenieurbüros und industrielle Zulieferer angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Gewerbegebieten rund um das Autobahnkreuz Hattingen, wo sich A 4, A 44 und A 544 treffen.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/hattingen.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Hattingen
- Wann ist eine Schrottabholung in Hattingen für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Hattingen nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Hattingener Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Straßenverkehrsamt Hattingen kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Hattingen möglich – auch in Außenbezirken wie Winz-Baak?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Richterich, Blankenstein oder Winz-Baak/Walheim. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um den RWTH-Campus oder in Hattingener Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Forschungs- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr