Kostenlose Autoverschrottung mit Abholung

Professionelle Autoverschrottung: Ihr Partner für umweltgerechte Fahrzeugentsorgung Nachhaltige Fahrzeugverwertung im Großraum DeutschlandBei der fachgerechten Entsorgung von Altfahrzeugen setzen wir höchste Standards für Umweltschutz und Ressourceneffizienz. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb gewährleisten wir die vollständige Verwertung aller Fahrzeugkomponenten nach modernsten ökologischen Richtlinien.AutoverwertungsprozessClick to open diagram Kostenlose Fahrzeugabholung bundesweitWir bieten einen umfassenden Service zur kostenlosen Abholung von Altfahrzeugen in ganz Deutschland. Unser professionelles Logistiknetzwerk ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung - normalerweise innerhalb von 24-48 Stunden nach Ihrer Anfrage.Rechtssichere Fahrzeugabmeldung inklusiveDie komplette administrative Abwicklung übernehmen wir für Sie:Ausstellung des VerwertungsnachweisesBehördliche Abmeldung beim zuständigen StraßenverkehrsamtDigitale Dokumentation des gesamten EntsorgungsprozessesVollständige Übernahme aller FormalitätenMaximale Vergütung für Ihr AltfahrzeugDurch unsere optimierten Verwertungsprozesse und ein breites Netzwerk an Abnehmern können wir Ihnen beste Preise für Ihr Altfahrzeug garantieren. Die Faktoren für die Wertermittlung:Fahrzeugtyp und BaujahrAllgemeiner FahrzeugzustandAktuelle RohstoffpreiseVerwertbare ErsatzteileEdelmetallgehalt der KatalysatorenZertifizierte Entsorgung nach höchsten UmweltstandardsUnsere Verwertung erfolgt nach der Altfahrzeug-Verordnung und allen relevanten Umweltrichtlinien:Fachgerechte Trockenlegung aller BetriebsflüssigkeitenUmweltgerechte Entsorgung von Ölen, Kraftstoffen und KühlmittelnSachgemäße Demontage aller GefahrstoffeRecycling von mindestens 95% der FahrzeugmasseRegelmäßige Kontrollen durch unabhängige PrüfinstituteProfessionelle ErsatzteilgewinnungAus geeigneten Fahrzeugen gewinnen wir hochwertige Gebrauchtteile:Motoren und GetriebeKarosserieteileElektronische KomponentenInnenausstattungRäder und ReifenAlle Teile durchlaufen eine strenge Qualitätskontrolle und werden mit Garantie angeboten.Digitaler Service für maximale KundenfreundlichkeitUnser Online-Portal ermöglicht Ihnen:Schnelle FahrzeugbewertungDirekte TerminvereinbarungDigitale AuftragsabwicklungEchtzeit-StatusverfolgungDownload aller relevanten DokumenteExpertise für SpezialfahrzeugeWir verfügen über besondere Kompetenz bei der Verwertung von:UnfallfahrzeugenBrandschädenOldtimernNutzfahrzeugenElektro- und HybridfahrzeugenNachhaltigkeit als UnternehmensprinzipDurch kontinuierliche Prozessoptimierung maximieren wir die Recyclingquote:Modernste ZerlegetechnikInnovative SortieranlagenEffiziente MaterialrückgewinnungGeschlossene WertstoffkreisläufeCO2-minimierte LogistikDie fachgerechte Autoverschrottung leistet einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung. Als zertifizierter Fachbetrieb garantieren wir die gesetzeskonforme und nachhaltige Verwertung Ihres Altfahrzeugs.