Hansestadt Wesel: Wo Rhein und Lippe zusammenfließen, fließt jetzt auch Altmetall zuverlässig ab

Wesel (PLZ 46483–46487) ist Kreisstadt des Kreises Wesel und hat rund 61.000 Einwohner auf etwa 122 km². Zur Stadt gehören die Innenstadt, Feldmark, Fusternberg, Blumenkamp, Obrighoven, Lackhausen, Schepersfeld, Flüren, Bislich, Büderich und Ginderich.
Die Zitadelle und das Berliner Tor erinnern an die Festungsgeschichte der Hansestadt, die Mündung der Lippe in den Rhein prägt die Landschaft. Über A3 und B58 bieten wir den Schrottankauf in Wesel mit Abholung auch in die linksrheinischen Ortsteile an.
Abholung ab 300 kg – auch links des Rheins
Ob Stahltore in Büderich, ein alter Öltank in Lackhausen oder Zaunfelder auf einem Hof in Bislich: Ab etwa 300 kg Eisenschrott kommen wir kostenlos. Fehlt Menge, gleicht Buntmetall sie aus.
Schicken Sie uns per WhatsApp PLZ, Foto oder Video und Mengenangabe. Wie die Altmetallabholung in Wesel im Detail abläuft, lesen Sie online.
Buntmetall und Gewerbeschrott aus Wesel
In den Weseler Gewerbegebieten und rund um den Rhein arbeiten Logistiker, Metallbauer und Handwerksbetriebe. Kupferkabel, Messingarmaturen, Aluminium und Edelstahl kaufen wir dort zu Tagespreisen an – auf Wunsch mit regelmäßigen Abholungen.
Altauto in Wesel entsorgen
Unsere Schrottauto-Abholung in Wesel holt Fahrzeuge in Fusternberg genauso ab wie in Ginderich.
Wir verwerten nach Altfahrzeugverordnung, stellen den Verwertungsnachweis aus und übernehmen die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Wesel. Weitere Infos unter Autoverschrottung Wesel und Auto entsorgen in Wesel. Hat das Auto Restwert, zahlen wir bis zu 250 Euro.
Rückbau, Räumung und Kleinmengen in Wesel
Hallen, Kräne oder Silos baut unsere Schrottdemontage in Wesel zurück.
Die Entrümpelung in Wesel kümmert sich um Haus- und Wohnungsauflösungen. Einzelteile holt der Klüngelskerl in Wesel.
Wesel – häufige Fragen
- Kommen Sie auch nach Büderich und Ginderich?
Ja, die linksrheinischen Ortsteile gehören fest dazu.
- Holen Sie Bootstrailer oder Anhänger ab?
Ja – nach einem kurzen Blick auf ein Foto nennen wir die Konditionen.
- Muss das Auto fahrbereit sein?
Nein, wir holen auch nicht fahrbereite Fahrzeuge ab.
- Werden Kupferkabel mit Isolierung angekauft?
Ja, bewertet nach Kupferanteil.
- Wie weit im Voraus sollte ich anfragen?
Meist genügen wenige Werktage.
- Wo gibt es mehr zu Wesel?
Unter nrw-schrott.de/wesel.html.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr