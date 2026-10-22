Haltern am See: Zwischen Stausee und Hoher Mark wird Altmetall diskret und kostenlos abgeholt

Haltern am See (PLZ 45721) gehört zum Kreis Recklinghausen und ist mit rund 159 km² die flächengrößte Stadt des Kreises; hier leben etwa 38.000 Menschen. Zum Stadtgebiet zählen neben der Innenstadt Sythen, Lavesum, Lippramsdorf, Hullern, Flaesheim, Hamm-Bossendorf und Lochtrup.
Der Halterner Stausee, das LWL-Römermuseum und der Naturpark Hohe Mark machen die Stadt zum Ausflugsziel. Über A43 und A52 sind wir schnell vor Ort und bieten den Schrottankauf in Haltern am See auch für weit verstreute Höfe und Siedlungen an.
Schrott kostenlos abholen lassen – ab etwa 300 kg
Ausgediente Bootsständer in Hullern, ein alter Stahlunterstand in Lavesum oder Zaunanlagen eines Hofes in Lippramsdorf: Ab rund 300 kg Eisenschrott entstehen keine Kosten. Kupfer, Messing oder Alu stocken kleinere Mengen auf.
Senden Sie uns PLZ, Foto oder Video und die geschätzte Menge per WhatsApp – wir melden uns schnell zurück. Mehr über die Altmetallabholung in Haltern am See lesen Sie online.
Buntmetalle aus Halterner Haushalten, Höfen und Betrieben
Ob Kupferrohre aus der Heizungssanierung in Sythen, Edelstahl aus einer Gastronomieküche am See oder Aluminium aus einem Handwerksbetrieb im Gewerbegebiet Lippramsdorf: Wir kaufen Nichteisenmetalle nach Sorte und Tagespreis an.
Fahrzeugverwertung in Haltern am See
Mit unserer Schrottauto-Abholung in Haltern am See holen wir Pkw, Transporter und nach Absprache auch Wohnwagen ab.
Sie erhalten den Verwertungsnachweis nach Altfahrzeugverordnung, die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Recklinghausen erledigen wir. Mehr dazu unter Autoverschrottung Haltern am See und Auto entsorgen in Haltern am See.
Demontage, Entrümpelung und Klüngelskerl
Stahlhallen, Stallungen oder Steganlagen demontiert unsere Schrottdemontage in Haltern am See.
Bei Haus- und Hofauflösungen übernimmt die Entrümpelung in Haltern am See. Einzelstücke holt der Klüngelskerl in Haltern.
Fragen aus Haltern am See
- Kommen Sie auch nach Lochtrup und Hamm-Bossendorf?
Ja, auch abgelegene Ortsteile sind Teil unseres Gebiets.
- Wird ein alter Wohnwagen angenommen?
Ja, nach Prüfung per Foto verwerten wir auch Wohnwagen.
- Kaufen Sie Edelstahl aus Gastronomieküchen an?
Ja, Edelstahl wird gesondert bewertet.
- Was passiert mit den Kennzeichen?
Wir übernehmen Kennzeichen und Papiere zur Abmeldung.
- Gibt es Termine am Wochenende?
Samstags sind wir ebenfalls im Einsatz.
- Wo finde ich die Seite für Haltern?
Unter nrw-schrott.de/haltern-am-see.html.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr