Ennepetal zwischen Kluterthöhle und Talsperre: Industriestadt mit klarer Lösung für Schrott und Altautos

Ennepetal (PLZ 58256) hat rund 30.000 Einwohner auf etwa 57 km² und gehört zum Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Stadt entstand 1949 aus Milspe und Voerde; heute zählen auch Altenvoerde, Rüggeberg, Büttenberg, Oberbauer, Königsfeld und Hasperbach dazu.
Die Kluterthöhle und die Heilenbecker Talsperre sind Ausflugsziele, wirtschaftlich ist Ennepetal ein starker Industriestandort für Schließtechnik und Umformtechnik. Über die A1 bieten wir hier den Schrottankauf in Ennepetal mit Abholung an.
So kommt Ihr Schrott in Ennepetal weg
Ein ausgebauter Heizöltank in Voerde, Stahltreppen in Milspe oder Weidezäune in Rüggeberg: Ab etwa 300 kg Eisenschrott holen wir kostenlos ab. Bei kleineren Mengen machen Buntmetalle die Tour möglich.
Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder Video und eine Mengenschätzung. Alle Infos zur Altmetallabholung in Ennepetal finden Sie online.
Buntmetall- und Industrieschrottankauf in Ennepetal
Umformbetriebe, Schließtechnikhersteller und Zulieferer in Oelkinghausen und Altenvoerde erzeugen Messing, Kupfer, Zink, Aluminium und Edelstahl. Wir kaufen diese Materialien zu Tagespreisen an – mit Wiegeprotokoll und auf Wunsch festen Abholterminen.
Altauto in Ennepetal verschrotten
Unsere Schrottauto-Abholung in Ennepetal holt Fahrzeuge aus allen Ortsteilen ab, auch von Hanggrundstücken.
Wir verwerten nach Altfahrzeugverordnung mit Verwertungsnachweis und melden das Fahrzeug beim Straßenverkehrsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises ab. Mehr unter Autoverschrottung Ennepetal und Auto entsorgen in Ennepetal.
Rückbau, Räumung und Einzelstücke
Pressen, Krananlagen oder Hallenteile demontiert unsere Schrottdemontage in Ennepetal.
Bei Haushaltsauflösungen übernimmt die Entrümpelung in Ennepetal. Für einzelne Metallteile gibt es den Klüngelskerl in Ennepetal.
Ennepetal-FAQ
- Kommen Sie auch nach Rüggeberg und Königsfeld?
Ja, auch die höher gelegenen Ortsteile werden angefahren.
- Wird Zinkdruckguss angekauft?
Ja, Zink und Zinkdruckguss bewerten wir separat.
- Wie läuft die Abholung von Gitterboxen in Betrieben?
Wir stimmen Rhythmus und Behälter individuell ab.
- Ist die Fahrzeugabmeldung kostenpflichtig?
Nein, sie ist im Service enthalten.
- Wie bekomme ich schnell einen Termin?
Per WhatsApp oder telefonisch unter 0152 / 52 376 589.
- Wo finde ich die Ennepetal-Seite?
Unter nrw-schrott.de/ennepetal.html.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr