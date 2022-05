Das Abstellen von abgemeldeten Gebrauchtwagen meistens Schrottautos ist der Polizei in Mönchengladbach und in vielen Städten und Gemeinden

Das Abstellen von abgemeldete Gebrauchtwagen meistens Schrottautos ist der Polizei in Mönchengladbach und in vielen Städten und Gemeinden seit vielen Jahren ein Dorn im Auge.Meistens ohne Kennzeichen und ohne irgendeinen Nachweis über letzten Halter werden diese Autos einfach auf öffentlichen Parkplätzen und am Straßenrand in Mönchengladbach abgestellt. Polizei Aussagen zufolge ist es leider kein Einzelfall mehr, viele Städte und Gemeinden haben schon eigens dafür eine App entwickelt bei dem sich Bürger entsprechende Stellen melden können.Nach angemessener Zeit kommt das Ordnungsamt ins Spiel, es muss geprüft werden ob es sich um ein Schrottauto handelt. Stellt man dabei fest dass es sich dabei um eine illegale Autoentsorgung in Mönchengladbach geht dann wird ein Abschleppunternehmen beauftragt Gebrauchtwagen zu verschrotten, die Kosten hierfür Zahlen meistens Steuerzahler, da der letzte Halter nicht festgestellt oder identifiziert werden kann.Bekanntlich freuen sich Schrotthändler aus Mönchengladbach über Jeden Autowrack wenn es sich dabei um einen Gebrauchtwagen handelt freut man sich umso mehr, die Entsorgung hierfür übernehmen selbstverständlich Fachbetriebe die auf Fahrzeugentsorgung spezialisiert sind.Neben dem Schrottwert hat ein Auto viele weitere Vorteile für einen Schrotthändler, so können beispielsweise Alu felgen, Autobatterie, und Katalysator weiterverkauft werden. Daher lohnt sich eine kostenlose Abholung durch einen Schrotthändler immer.Im Gesamten Mönchengladbach und Umland können schrottfahrzeuge und Unfallfahrzeuge direkt von der Unfallstelle abgeholt und verschrottet werden. Die Abholung ist in den meisten Fällen kostenlos. Wichtig für einen Schrotthändler ist immer dass ein Auto nicht ausgeschlachtet ist und dass sich ein Auto noch rollen lässt, mit einem Abschleppwagen und Seilwinde werden die Fahrzeuge Aufgeladen und Abtransportiert.Diese Variante des Autoverschrottens ist auch sehr praktisch, Es können bestimmte Fahrzeuge meistens aus dem asiatischen Raum für den Auto Export an Schrotthändler verkauft werden. Die Preise hierfür sind sehr unterschiedlich hängt immer von Automarke Auto Modell und Ausstattung. Handelt es sich bei dem Wagen vom Kunde um ein Exportschlager was für den Autoexport bestimmt ist, erfährt der Autobesitzer im Vorfeld und es wir ein Entsprechender Autokauf Preis festgelegt. Autoverschrottung in Mönchengladbach ist einfach praktisch und kostenlos, daher ist es für Abschleppunternehmen und Schrotthändler überhaupt nicht verständlich dass schrottfahrzeuge einfach illegal am Straßenrand abgestellt werden.