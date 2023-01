Bochumer Schrotthändler sind seit Jahren für ihre Professionalität im Bereich Schrottabholung und schrottankauf bekannt.

Immer wenn Menschen Schrott loswerden möchten dann sind Sie bei einem Schrottsammeldienst wie der von Schrottabholung Bochum an der richtigen Adresse die Abholung von Schrott ist kostenlos. Es können auch kleine Demontagearbeiten vor Ort erledigt werden die mobilen Schrotthändler aus Bochum sind sich für nichts zu schade.Gefragt bei dem Schrotthändler aus Bochum sind Buntmetalle und Edelmetalle aber auch Elektroschrott und KFZ Schrott diese können Motoren sein, Auto Karosserieteile oder alte Getriebe. Bei Firmen und Betriebe können auch viel Elektroschrott wie Computer Laptops und andere Geräte aus dem Bürobereich abgeholt und fachgerecht entsorgt werden.Bochumer Einwohner haben die Möglichkeit Ihrem alten KFZ fachgerecht bzw. umweltgerecht über einen mobilen Schrott Dienst aus Bochum zu entsorgen. Besonders praktisch bei der Autoverschrottung in Bochum ist dass sich das Team auch um die Abholung und fachgerechte Entsorgung kümmert.Einfacher Kontakt über Kontaktformular und WhatsApp Dienst ermöglichen private aber auch gewerbliche Kunden ihren angesammelten Schrott kostenlos schnell und praktisch loszuwerden.Sobald ein Termin mit dem Kunden, der seinen Schrott los werden möchte, vereinbart wurde, kommen die Mobilen Schrotthändler aus dem Ruhrgebiet und sammeln den Schrott auf, sollte für den abgeholten Schrott ein Verkauf Preis vereinbart sein so wird dieser direkt in Bar ausgezahlt. Sofern es sich um sortenreinen Schrott handelt, kann ein besserer Preis ausgezahlt werden als beim Mischschrott wo viel Anhaftung dran ist. Im Anschluss an die Abholung in Bochum wird der abgeholt Altmetall geht an Wiederaufbereitungsanlagen aus dem Ruhrgebiet. Unsere Kunden haben mit all diese Arbeitsschritten nichts mehr zu tun. Dieser Ablauf ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz natürlicher Ressourcen und damit zum Umweltschutz.