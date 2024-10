Autoverschrottung mit Abmeldung und Abholung: Der ultimative Leitfaden für 2024

Umweltschutz: Fachgerechte Entsorgung verhindert die Freisetzung schädlicher Stoffe.

Ressourcenschonung: Wertvolle Materialien werden wiederverwertet.

Rechtliche Sicherheit: Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wird gewährleistet.

Platzersparnis: Alte Fahrzeuge blockieren keinen wertvollen Raum mehr.

Zeitersparnis: Kein separater Gang zur Zulassungsstelle nötig.

Bequemlichkeit: Das Fahrzeug wird direkt vom Standort abgeholt.

Komplettservice: Alle Schritte werden von einem Anbieter durchgeführt.

Stressfreie Abwicklung: Der gesamte Prozess wird professionell gemanagt.

Entfernen Sie persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug. Demontieren Sie wertvolle Zusatzteile, die Sie behalten möchten. Sammeln Sie alle relevanten Fahrzeugdokumente. Notieren Sie sich die Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN).

Zertifizierung als anerkannter Verwertungsbetrieb

Angebot von Abholung und Abmeldung

Positive Kundenbewertungen und Erfahrungsberichte

Transparente Preisgestaltung und Leistungsbeschreibung

Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I)

Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II)

Personalausweis oder Reisepass des Fahrzeughalters

Eventuell eine Vollmacht, falls Sie nicht der Fahrzeughalter sind

Überprüfung aller notwendigen Dokumente Ausfüllen der erforderlichen Formulare Einreichung der Unterlagen bei der zuständigen Zulassungsstelle Erhalt der Abmeldebescheinigung

Zeitersparnis: Kein persönlicher Behördengang nötig

Fehlerminimierung: Erfahrene Mitarbeiter kennen den Prozess

Rechtssicherheit: Korrekte und vollständige Abmeldung gewährleistet

Stressreduktion: Ein komplexer bürokratischer Vorgang wird abgenommen

Ankunft des Abholteams am vereinbarten Ort Überprüfung der Fahrzeugdaten und Dokumente Verladung des Fahrzeugs auf einen Transportwagen Übergabe einer Empfangsbestätigung an Sie

Verwendung professioneller Hebewerkzeuge und Transportfahrzeuge

Sicherung des Altfahrzeugs gegen Verrutschen während des Transports

Einhaltung aller verkehrsrechtlichen Vorschriften

Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten durch spezielle Auffangvorrichtungen

Terminvereinbarung oft innerhalb weniger Tage möglich

Abholung auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten

Möglichkeit der Abholung an verschiedenen Standorten (z.B. Wohnort, Werkstatt)

Entfernung der Batterie und explosionsgefährlicher Teile Ablassen aller Flüssigkeiten (Öl, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit etc.) Ausbau verwertbarer Ersatzteile Entfernung umweltgefährdender Stoffe und Bauteile

Metalle werden eingeschmolzen und wiederverwertet

Kunststoffe werden granuliert und für neue Produkte verwendet

Glas wird zerkleinert und zu neuen Glasprodukten verarbeitet

Nicht verwertbare Reststoffe werden fachgerecht entsorgt

Altfahrzeug-Verordnung (AltfahrzeugV)

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

End-of-Life Vehicles Directive der EU (2000/53/EG)

