Autoverschrottung in Bad Wünnenberg – Jetzt kostenlose Autoentsorgung mit Abholung verfügbar

Die OWL Autoentsorgung GmbH startet ihren neuen Service zur kostenlosen Autoverschrottung mit Abholung in Bad Wünnenberg und Umgebung. Fahrzeughalter, die ihr altes, defektes oder nicht mehr fahrbereites Auto entsorgen möchten, erhalten ab sofort eine schnelle, zuverlässige und komplett kostenfreie Lösung – inklusive Verwertungsnachweis und optionaler Abmeldung bei der Kfz-Zulassungsstelle.Einfach, schnell und sicher – Autoentsorgung direkt vor Ihrer HaustürOb Unfallwagen, Motorschaden, ohne TÜV oder abgemeldet – der neue Service richtet sich an alle, die Wert auf eine gesetzeskonforme, umweltgerechte und unkomplizierte Entsorgung ihres Fahrzeugs legen.Leistungen im Überblick:Kostenlose Abholung des Fahrzeugs direkt in Bad Wünnenberg und UmgebungZertifizierte Verwertung nach §5 der AltfahrzeugverordnungVerwertungsnachweis für die Behörden oder VersicherungKomplette Abmeldung des Fahrzeugs auf Wunsch ohne Zusatzkosten„Wir möchten den Menschen in der Region eine einfache und faire Möglichkeit bieten, ihr Altfahrzeug umweltfreundlich loszuwerden – ohne Papierkram, ohne versteckte Gebühren“, erklärt Lukas Meyer, Geschäftsführer der OWL Autoentsorgung GmbH.Abholung innerhalb von 24 bis 48 Stunden – auch bei TotalschädenDank moderner Abschlepptechnik können selbst nicht mehr rollfähige oder stark beschädigte Fahrzeuge sicher abgeholt werden. Die Terminvergabe erfolgt flexibel und meist innerhalb von 1–2 Werktagen.Der Service steht ab sofort in Bad Wünnenberg sowie in den umliegenden Orten zur Verfügung:HaarenFürstenbergBürenMarsbergSalzkottenLichtenauDelbrück und im gesamten Kreis PaderbornRecycling mit Verantwortung – für Umwelt und ZukunftAls zertifizierter Fachbetrieb für Autoverwertung legt die OWL Autoentsorgung GmbH höchsten Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Bei der Verwertung werden alle Fahrzeugteile – wie Öle, Batterien, Reifen, Glas und Metall – sorgfältig getrennt und gemäß gesetzlicher Standards recycelt oder entsorgt.„Mit über 95 % Recyclingquote leisten wir einen messbaren Beitrag zum Ressourcenschutz“, so Meyer.Über OWL Autoentsorgung GmbHDie OWL Autoentsorgung GmbH mit Sitz in Bad Wünnenberg ist ein erfahrener Partner für Fahrzeugverwertung, Autorecycling und Altmetallentsorgung. Das Unternehmen ist seit über 10 Jahren im Raum Ostwestfalen-Lippe aktiv und steht für schnelle Abwicklung, rechtssichere Prozesse und höchste Umweltstandards.