Autoverschrottung in Bad Münstereifel – Jetzt mit kostenfreier Abholung und zertifizierter Entsorgung

Die Rheinland Autoentsorgung GmbH bietet ab sofort in Bad Münstereifel und Umgebung einen neuen Service zur kostenlosen Autoverschrottung mit Abholung an. Ob Unfallfahrzeug, Motorschaden, ohne TÜV oder einfach nicht mehr fahrtüchtig – mit dem neuen Angebot können Fahrzeughalter ihr Altfahrzeug schnell, sicher und umweltgerecht entsorgen lassen.Komplette Autoentsorgung – unkompliziert und ohne versteckte KostenDer neue Service richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Gewerbekunden und umfasst:Kostenlose Abholung direkt beim Kunden – ob Zuhause, auf dem Parkplatz oder am StraßenrandFachgerechte und zertifizierte Autoverwertung nach aktuellen UmweltstandardsVerwertungsnachweis für die Kfz-ZulassungsstelleOptionale Abmeldung des Fahrzeugs bei der zuständigen Behörde„Unser Ziel ist es, den Prozess der Autoverschrottung für die Menschen in Bad Münstereifel so einfach und bequem wie möglich zu gestalten“, so Christian Albrecht, Geschäftsführer der Rheinland Autoentsorgung GmbH. „Und das vollkommen kostenlos – ohne versteckte Gebühren.“Auch nicht fahrbereite Fahrzeuge? Kein Problem.Dank moderner Abschlepptechnik können auch Fahrzeuge, die nicht mehr starten, nicht mehr rollen oder stark beschädigt sind, problemlos abgeholt werden. Termine werden flexibel und kurzfristig vergeben – in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden.Der Service steht nicht nur in Bad Münstereifel zur Verfügung, sondern auch in:EuskirchenMechernichRheinbachNettersheimBlankenheimZülpichund vielen weiteren Orten im Kreis EuskirchenNachhaltige Autoverschrottung mit VerantwortungAls zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb sorgt die Rheinland Autoentsorgung GmbH für eine umweltfreundliche und ressourcenschonende Verwertung. Dabei werden alle Bestandteile des Fahrzeugs – von Batterien über Öle bis hin zu Metallen – sortenrein getrennt und recycelt.„Unsere Wiederverwertungsquote liegt bei über 95 %. So schützen wir nicht nur die Umwelt, sondern auch wertvolle Rohstoffe“, betont Albrecht.Über Rheinland Autoentsorgung GmbHDie Rheinland Autoentsorgung GmbH ist ein erfahrener Dienstleister im Bereich Fahrzeugverwertung mit Sitz in Bad Münstereifel. Der Betrieb steht für Zuverlässigkeit, Transparenz und ökologische Verantwortung. Mit einem starken Netzwerk an Recyclingpartnern bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Entsorgungslösungen für Endverbraucher, Autohändler und Werkstätten.