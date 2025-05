Autoverschrottung in Bad Lippspringe – Jetzt mit kostenfreier Abholung und Verwertungsnachweis

Ab sofort können Fahrzeughalter in Bad Lippspringe und Umgebung von einem neuen, bequemen Service profitieren: Die Autoentsorgung OWL GmbH bietet eine kostenlose Autoverschrottung mit Abholung direkt vor Ort an. Der zertifizierte Betrieb übernimmt dabei die vollständige Entsorgung Ihres Altfahrzeugs – schnell, gesetzeskonform und ohne versteckte Kosten.Einfach, sicher und umweltgerechtOb Unfallwagen, abgemeldetes Fahrzeug, Auto ohne TÜV oder Totalschaden – das neue Angebot richtet sich an alle, die ein nicht mehr nutzbares Fahrzeug sicher und umweltschonend entsorgen möchten.Der Service im Überblick:Kostenlose Abholung Ihres Fahrzeugs in Bad Lippspringe und UmgebungFachgerechte Demontage und Verwertung nach den Vorgaben der AltfahrzeugverordnungAusstellung eines offiziellen VerwertungsnachweisesKostenfreie Abmeldung bei der Zulassungsstelle auf Wunsch„Wir möchten den Menschen in der Region eine einfache Lösung bieten, ihr Altfahrzeug umweltgerecht und ohne Aufwand loszuwerden“, erklärt Jens Mertens, Geschäftsführer der Autoentsorgung OWL GmbH.Schnelle Terminvergabe – auch für nicht fahrbereite FahrzeugeDie Abholung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden, auch bei nicht roll- oder fahrbereiten Fahrzeugen. Durch moderne Abschlepptechnik sind selbst schwer zugängliche Standorte kein Problem.Der Service gilt nicht nur für Bad Lippspringe, sondern auch für:PaderbornSchlangenHövelhofDelbrückBad DriburgAltenbekenund viele weitere Orte im Kreis PaderbornRecycling mit VerantwortungAls zertifizierter Fachbetrieb garantiert die Autoentsorgung OWL GmbH eine umweltgerechte Verwertung aller Fahrzeugbestandteile. Flüssigkeiten, Akkus, Reifen, Elektronik und Metalle werden getrennt gesammelt, professionell entsorgt oder recycelt.„Unsere Prozesse sind so aufgebaut, dass wir mehr als 95 % des Fahrzeugmaterials wiederverwerten – das ist aktiver Umweltschutz“, so Mertens.Über Autoentsorgung OWL GmbHDie Autoentsorgung OWL GmbH mit Sitz in Bad Lippspringe ist spezialisiert auf die professionelle Autoverwertung und Fahrzeugentsorgung. Das Unternehmen arbeitet eng mit zertifizierten Recyclingpartnern zusammen und bietet zuverlässige, transparente Lösungen für Privatkunden, Werkstätten und Fuhrparkbetreiber.