Autoverschrottung in Bad Laasphe – Neuer kostenloser Abholservice für Altfahrzeuge gestartet

Gute Nachrichten für alle Fahrzeughalter in Bad Laasphe und Umgebung: Die Auto Recycling Sauerland GmbH bietet ab sofort eine kostenlose Autoverschrottung inklusive Abholung vor Ort an. Der neue Service richtet sich an Privatpersonen, Unternehmen und Werkstätten, die ihr nicht mehr fahrbereites oder altes Fahrzeug rechtskonform, schnell und umweltgerecht entsorgen möchten.Komplettservice ohne versteckte KostenDas Angebot der Auto Recycling Sauerland GmbH umfasst:Kostenlose Abholung von Fahrzeugen in Bad Laasphe und umliegenden GemeindenFachgerechte Verwertung durch zertifizierte MitarbeiterAusstellung eines Verwertungsnachweises nach §5 AltfahrzeugverordnungAuf Wunsch: Fahrzeugabmeldung bei der Zulassungsstelle„Unser Ziel ist es, die Autoverschrottung in Bad Laasphe so bequem und unkompliziert wie möglich zu gestalten – ohne Gebühren, ohne Aufwand für die Kunden“, erklärt Andreas König, Geschäftsführer der Auto Recycling Sauerland GmbH.Schnell, umweltfreundlich und regional verfügbarDie kostenlose Abholung erfolgt innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach Terminvereinbarung – direkt vor Ort, ob Zuhause, auf dem Hof oder bei der Werkstatt. Dabei werden nicht nur Fahrzeuge mit Motorschäden oder Unfallwagen angenommen, sondern auch Autos ohne TÜV, ohne Schlüssel oder nicht fahrbereit.Der Service ist ab sofort nicht nur in Bad Laasphe verfügbar, sondern auch in:FeudingenErndtebrückBiedenkopfNetphenBreidenbachBad Berleburgund vielen weiteren Orten im Siegerland und Wittgensteiner LandNachhaltige Autoverwertung für den UmweltschutzAls zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb legt Auto Recycling Sauerland größten Wert auf Ressourcenschonung und fachgerechte Entsorgung. Alle Fahrzeuge werden vollständig demontiert, Flüssigkeiten, Batterien, Reifen und elektronische Bauteile umweltgerecht entsorgt, verwertbare Materialien recycelt.„Über 95 % eines Fahrzeugs können wiederverwertet werden – das schont Rohstoffe und reduziert Müll“, betont König.Über Auto Recycling Sauerland GmbHDie Auto Recycling Sauerland GmbH mit Sitz in Bad Laasphe ist ein regionaler Anbieter für professionelle Fahrzeugentsorgung und Altmetallverwertung. Mit einem erfahrenen Team, modernster Technik und dem klaren Fokus auf Umweltbewusstsein bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für private und gewerbliche Kunden.