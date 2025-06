Kostenlose Abholung von Altmetall aller Art

Transparente Bewertung und faire Ankaufspreise

Containerdienst für Baustellen und Großkunden

Demontage von Maschinen und Industrieanlagen

Zertifizierte Entsorgung und Recyclingprozesse

Sofortige Barauszahlung oder Überweisung möglich

Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke, Öfen

Alte Fahrräder, Heizkörper, Metallschränke

Werkzeuge, Rohre, Kabelreste

Elektroschrott und PC-Komponenten

Alte Gartengeräte oder Metallzäune

Kostenlose Abholung des Fahrzeugs vor Ort

Fachgerechte Demontage und Verwertung in zertifizierten Betrieben

Abmeldung bei der Zulassungsstelle auf Wunsch

Ausstellung eines Verwertungsnachweises

Auszahlung bei verwertbaren Fahrzeugteilen

Kontakt aufnehmen – telefonisch, per E-Mail oder WhatsApp Termin vereinbaren – wir richten uns nach Ihnen Abholung vor Ort – pünktlich und zuverlässig Wiegen und Bewertung – direkt am Fahrzeug oder im Lager Auszahlung – bar oder auf Wunsch per Überweisung

Zuverlässige Abholung – kurzfristige Termine, auch samstags

– kurzfristige Termine, auch samstags Faire Bezahlung – tagesaktuelle Preise und sofortige Auszahlung

– tagesaktuelle Preise und sofortige Auszahlung Kompetente Beratung – persönlich und individuell

– persönlich und individuell Umweltgerechtes Recycling – zertifizierte Entsorgung

– zertifizierte Entsorgung Kostenlose Entsorgung – kein Aufwand, keine versteckten Gebühren

Containerdienst in verschiedenen Größen

Regelmäßige Abholintervalle

Wiegescheine und Entsorgungsnachweise

Abwicklung von Großmengen

Demontage schwerer Metallkonstruktionen

Als erfahrener Altmetallhändler in Münster bieten wir Ihnen einefür Ihre Altmetalle. Egal ob Sie als Privatperson, Handwerksbetrieb oder Industrieunternehmen Schrott loswerden möchten – wir stehen Ihnen mit einem umfassenden Service zur Seite.Wir garantieren Ihnen eineIhrer Altmetalle wie Kupfer, Aluminium, Messing, Edelstahl, Kabel, Elektroschrott und mehr. Dank unsererkönnen wir oft kurzfristige Termine ermöglichen.Unseresind mobil und flexibel im Einsatz – wir holen Ihren Schrott. Unsere Mitarbeiter kommen zu Ihrem Wunschort in Münster – ob Privathaushalt, Gewerbebetrieb oder Baustelle.Wir sortieren, verladen und entsorgen –. Unsere Altmetallsammler sind geschult und arbeiten. Dank unseres modernen Fuhrparks und mobiler Waagen garantieren wirSie möchten Ihr altes Fahrzeug in Münster entsorgen ? Wir bieten Ihnen eine. Unser Service umfasst:Egal ob– wir kümmern uns um die komplette AbwicklungAuchwerden von uns zuverlässig entsorgt. Für gewerbliche Kunden bieten wir Sonderkonditionen bei Fuhrparkauflösungen.Die gute Nachricht:. Wir verdienen unser Geld durch das Recycling und zahlen Ihnen bei hochwertigem Material auch nochDie Preise variieren je nach Marktlage – wir kalkulieren immerOb Kleinstmengen oder Großvolumen – wir behandeln jeden Kunden mit. Besonders beibieten wir maßgeschneiderte Lösungen inklusive Containerdienst.Unsere Kunden in Münster und Umgebung schätzen:Wir sind nicht nur, sondern verstehen uns als Ihrfür umweltschonende und wirtschaftlich sinnvolle Entsorgungslösungen.Für Handwerker, Bauunternehmen, Kfz-Werkstätten oder Industrieanlagen bieten wir:Als zuverlässigerkümmern wir uns um eine– inklusive aller Dokumentationen für Ihre Buchhaltung.Oboder– wir sind Ihr kompetenter Partner in Münster und Umgebung. Mit unserem, unsererund derbieten wir Lösungen, die überzeugen.