Als erfahrener Schrottabholung Dienst in Bottrop bietet der Klüngelskerl einen umfassenden Service an

Der Klüngelskerl ist ein mobiler Schrotthändler, der in Bottrop und Umgebung tätig ist. Das Unternehmen bietet kostenlose Schrottabholung für Privatpersonen und Unternehmen an. Sie können verschiedene Arten von Schrott abholen lassen, darunter Haushaltsschrott wie Wäscheständer, Markisen, Heizkörper, Badewannen, Abzugshauben und Gartenpumpen, sowie Firmenschrott wie Aktenschränke, Maschinen, Rohre und Kabel.Der Klüngelskerl garantiert eine zuverlässige und professionelle Schrottentsorgung. Sie vereinbaren einen Termin, und das Team kommt zur vereinbarten Zeit zu Ihnen, um Ihren Altmetallschrott abzuholen und zum Recycling zu bringen. Der Service umfasst auch die Demontage von verbauten Teilen und den Ankauf größerer Mengen zu attraktiven Preisen.Es gibt mehrere Vorteile, wenn Sie den Service des Klüngelskerls nutzen. Dazu gehören eine sichere Terminabsprache, kostenlose Abholung, Hilfe bei der Demontage, und bei größeren Mengen besteht die Möglichkeit eines Ankaufs zu attraktiven Preisen.Der Klüngelskerl nimmt verschiedene Arten von Schrott entgegen, darunter Mischschrott, Haushaltsschrott, Elektroschrott und Schrottfahrzeuge. Der Service richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Firmenkunden in Bottrop und Umgebung.Wenn Sie den Service des Klüngelskerls nutzen möchten, können Sie eine Anfrage unter der Telefonnummer 0152 / 52 376 589 stellen.Ich hoffe, diese Informationen sind hilfreich. Wenn Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.Der Klüngelskerl ist stets bestrebt, seinen Kunden einen schnellen und bequemen Service zu bieten. Sie können kurzfristige Termine vereinbaren, um Ihren Schrott abholen zu lassen. Das Team arbeitet vor Ort schnell und sauber, um Ihnen den Prozess so einfach wie möglich zu gestalten.Der Schrotthandel des Klüngelskerls in Bottrop ist bekannt für seine Zuverlässigkeit. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Schrott zum vereinbarten Termin abgeholt wird. Als professioneller Partner sorgt das Unternehmen für eine ordnungsgemäße Entsorgung. Falls Sie Fragen zur Entsorgung haben, erhalten Sie eine optimale Beratung.Ein großer Vorteil des Services des Klüngelskerls ist, dass die Schrottabholung zu 100% kostenlos ist. Sie können Ihren Schrott in Bottrop und Umgebung ohne zusätzliche Kosten abholen lassen. Das Unternehmen übernimmt die Kosten für den Abtransport und die Entsorgung.Die fachgerechte Entsorgung des Altmetalls ist ein weiterer Schwerpunkt des Klüngelskerls. Nach der Abholung wird das Metall zum Recycling gebracht. Der Verwerter sortiert das Metall nach Art und bereitet es für die weitere Verarbeitung auf.Als erfahrener Schrottabholung Dienst in Bottrop bietet der Klüngelskerl einen umfassenden Service an. Neben der Schrottabholung können Sie auch eine Demontage von verbauten Teilen in Anspruch nehmen. Das Team verfügt über das nötige Know-how und die richtige Ausrüstung, um Demontagen durchzuführen.Die Schrottabholung des Klüngelskerls Bottrop richtet sich an Privatpersonen und Unternehmen in Bottrop und Umgebung. Ganz gleich, ob Sie kleine Mengen oder große Schrottmengen haben, das Unternehmen steht Ihnen zur Verfügung, um Platz zu schaffen und Ihren Schrott professionell zu entsorgen.Der Klüngelskerl ist stolz darauf, seit mehr als 10 Jahren im Schrotthandel tätig zu sein. Sie können sich also auf die Erfahrung und Kompetenz des Teams verlassen.Ich hoffe, diese Informationen sind hilfreich. Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.