Wunderschönes Südafrika: Englischlernen kann man nicht nur in England

Seit einem Monat sind nun alle Corona-Maßnahmen bei der Einreise und vor Ort in Südafrika aufgehoben. Daher freut sich GET Global Education Tumulka sehr, die langjährigen Beziehungen zu alteingesessenen Partnern vor Ort wieder aufnehmen zu können.Südafrika bietet für alle Ansprüche etwas: traumhafte Natur von herrlichen Stränden, malerischen Felsenküsten, majestätischen Berglandschaften bis hin zu immergrünen Regenwaldflächen. Auch Lifestyle ist hier zu finden - die Hauptstadt Kapstadt pulsiert förmlich und hat eine riesige Auswahl Gastronomie, Food-Markets, Night-Life und hippen Läden für Shopping-Touren.Die Bandbreite der Möglichkeiten eines längeren Aufenthaltes in Südafrika ist groß: Jugendliche und junge Erwachsene ab 17 Jahre können entscheiden, ob sie beispielsweise einen sog. GAP Aufenthalt mit einem Volunteering oder einem Sprachkurs verbinden möchten. Auch eine Kombination aus beidem ist möglich.GET hilft bei der Ausarbeitung des WunschprogrammsOb Social Volunteering, bei dem die Arbeit mit Kindern im Fokus steht oder beispielsweise Conservation Volunteering – hier wird mit Wildtieren gearbeitet und das Thema Naturschutz steht im Vordergrund – für viele Interessen finden sich geeignete Möglichkeiten. Freiwilligenarbeit ist die perfekte Möglichkeit, um die Kultur und die Leute des Landes kennenzulernen und richtig darin einzutauchenViele Teilnehmer*innen kombinieren auch ihren Aufenthalt in Südafrika gerne mit einem Sprachkurs. Ob ein General English Kurs, eine Cambridge-Prüfungsvorbereitung oder Kurse als Vorbereitung auf Examen wie den IELTS oder TOEFL Test – das GET-Team findet den richtigen Kurs für jedes Anliegen.Alle Fragen rund um Auslandsaufenthalte – ob für die Ferien, für längere Schulaufenthalte oder GAP Aufenthalte nach dem Schulabschluss – beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail, Skype oder persönlich in einem der Münchner Büros. Zudem erweitert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com