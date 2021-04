Wissenslücken schließen und dabei die englischen Sprachkenntnisse vertiefen

GET Global Education Tumulka bietet in Zusammenarbeit mit einem bekannten englischen Sprachreise-Veranstalter ein hochwertiges Camp in Deutschland an. In einer der führenden Internatsschulen Deutschlands in einem historischen und eindrucksvollen Schloss gelegen findet in diesem Sommer erstmals ein Kurs statt, der gleich zwei Schwerpunkte vereinigt. Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren können hier aus einer breiten Auswahl an Schulfächern wählen und so Lücken schließen, die während der zurückliegenden Homeschooling-Phase eventuell aufgetreten sind. Alle Fächer werden auf Englisch unterrichtet, so dass auch sprachlich ein großer Lernfortschritt erzielt werden kann.Die Lehrmethodik basiert auf dem sog. CLIL Konzept (Content and Language Integrated Learning). Das bedeutet, dass gleichzeitig das akademische Wissen sowie die Sprachkenntnisse erweitert und verbessert werden. Je nach Altersstufe erhalten die Schülerinnen und Schüler Unterricht in den verschiedensten Fächern wie beispielsweise Literatur, Mathematik, Sozialwissenschaften, Kunst, Wissenschaftstheorie, Englisch etc.Das begleitende ‚Be a Leader Programm‘ findet am Nachmittag statt und bietet den Schülerinnen und Schülern einen unvergesslichen Sommer voller Spaß und Abenteuer. Neben spannenden Ausflügen werden vielfältige Aktivitäten wie beispielsweise Wasserski oder Kajak fahren, ein Kochkurs, Yoga oder andere Sportarten angeboten. Egal ob die Jugendlichen die geborenen Anführer sind oder es vorziehen, ihr Team im Hintergrund zu unterstützen – beim ‚Be a Leader Programm‘ werden Fähigkeiten entwickelt, die dabei helfen, persönliche Bestleistungen zu erreichen. Das Selbstbewusstsein eines jeden Teilnehmers wird durch Übungen, Spiele und Challenges gestärkt - damit werden die individuellen Kommunikations-, Verhandlungs-, Problemlösungs- und Präsentationsfähigkeiten entdeckt und weiterentwickelt. Am Ende des Programms erhalten die Schülerinnen und Schüler eine akkreditierte CPD-Qualifikation (Continuing Professional Development). Dieses Augenmerk auf die sog. Soft Skills wird die Jugendlichen auf ihrem Lebensweg stets positiv begleiten!GET führt seine Position als Markführer auch darauf zurück, dass das Unternehmen in den letzten mehr als 30 Jahren stets innovativ war und neue Programme, an die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden angepasst, in sein Portfolio aufgenommen hat.Persönliche Beratungen sind nach Anmeldung täglich, auch samstags, möglich. Kunden aus dem gesamten Bundesgebiet und auch aus dem Ausland haben selbstverständlich auch die Option, sich telefonisch, per Mail oder Skype beraten zu lassen.Da GET seine Angebote laufend erweitert, lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com Ihr persönlicher Beratungstermin ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt.GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 9D-80801 München-SchwabingTel.: +49/89 / 41 42 45 40Fax: +49/89 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com