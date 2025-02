Weltfrauentag 2025

Bereits seit 1911 wird der „Internationale Tag der Frauen“, an dem weltweit auf Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht wird, begangen. Der Tag soll die bisherigen Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung feiern und gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf immer noch bestehende Diskriminierungen und Ungleichheiten richten. Bella Tumulka, Geschäftsführerin von GET Global Education Tumulka , möchte ein starkes Zeichen für die Gleichstellung der Geschlechter setzen und die Bedeutung von Frauen auch in der Sprach- und Bildungsbranche hervorheben. GET selbst ist ein gutes Beispiel für ein Unternehmen mit Frauenpower – seit vielen Jahren sind alle Positionen mit Frauen besetzt. In einer Welt, die zunehmend vernetzt ist, spielen Sprachen und interkulturelle Kompetenzen eine entscheidende Rolle.Trotz der Fortschritte, die in den letzten Jahren gemacht haben, stehen Frauen in vielen Ländern nach wie vor vor Herausforderungen. Der Zugang zu Bildung, beruflichen Chancen und Führungspositionen ist oft eingeschränkt. Bella Tumulka erklärt: ‚Bei GET setzen wir uns aktiv dafür ein, diese Hürden abzubauen. Wir unterstützen beispielsweise seit Jahren Mütter dabei, Beruf und Familie zu vereinbaren; flexible Arbeitszeiten und Homeoffice sind bei GET schon seit Jahrzehnten fest verankert. Wir glauben fest daran, dass Vielfalt und Gleichstellung nicht nur moralische Imperative sind, sondern auch den Erfolg unseres Unternehmens und unserer Branche vorantreiben. An diesem Weltfrauentag rufen wir alle dazu auf, sich für die Gleichstellung der Geschlechter einzusetzen und Frauen in der Sprach- und Bildungsbranche zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, eine Zukunft zu gestalten, in der jede Frau die Möglichkeit hat, ihre Träume zu verwirklichen und einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben.‘Mädchen sollten von Anfang an unterstützt und gestärkt werden, um später als Erwachsene ihren eigenen, selbstbestimmten Weg gehen zu können. Sprachen neu erlernen, kulturelle Barrieren überwinden und damit internationale Beziehungen fördern – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich einzubringen und die Welt zu einem besseren Ort zumachen. Eine Sprachreise ist oft der erste Schritt ‚in die große weite Welt‘, vielleicht auch die erste Reise ohne Eltern. Die Reise sollte gut geplant und vorbereitet werden, damit die Erwartungen und Wünsche erfüllt werden und die Lust aufs Reisen weiter entfacht wird. GET hilft mit seiner über 30jährigen Erfahrung dabei, den passenden Kurs und das geeignete Programm auszuwählen. Interessanterweise werden Sprachreisen und Auslandsaufenthalte prozentual auch von mehr Mädchen als von Jungen unternommen Dies könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, wie zum Beispiel ein höheres Interesse von Mädchen an Sprachen und interkulturellem Austausch.Alle Fragen zur Planung einer Sprachreise oder eines Auslandsaufenthaltes – ob für die Ferien, für längere Schulaufenthalte oder GAP Aufenthalte nach dem Schulabschluss – beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail oder Zoom. Zudem aktualisiertseine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22