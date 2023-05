Während eines Summercamps nicht nur die Sprachkenntnisse vertiefen

GET Global Education sucht seine Partner auch nach innovativen und außergewöhnlichen Programmen aus. Die Summercamps des Veranstalters British Summer Schools, BSS, sind hierfür das beste Beispiel. Die Kurse bieten die verschiedensten Schwerpunkte und bieten sich auch zur Persönlichkeitsentwicklung an.Wer hat sich nicht schon einmal gefragt ‚Wer bin ich, was kann ich und wo möchte ich eigentlich mal hin?‘ Fragen, die man sich nicht erst im Erwachsenenalter stellt, sondern die gerade auch in der Zeit der Pubertät immer wieder auftauchen. Umso schöner, wenn man bereits frühzeitig eine Chance erhält, diesen Fragen nachzugehen. Das eigene Selbstvertrauen, Glücksgefühl und die Zufriedenheit steigern und lernen, wie man stabile Beziehungen aufbaut – das ist das Rüstzeug, das junge Menschen auf dem Weg zu einem erfüllten Erwachsenenleben brauchen. Hier setzen die Workshops von BSS an: an jedem Campus können die Jugendlichen an vier Abenden pro Woche den Workshop ‚True Me‘ belegen, der sie dabei unterstützt, ihr volles Potenzial nicht nur in ihrem persönlichen, sondern auch im akademischen und beruflichen Leben zu entfalten.Die bei London gelegene Worth School bietet hierzu eine Kombination mit dem Adventure Kurs an, der vor allem jüngere Schüler*innen ansprechen dürfte. Neben projektbasiertem Englischunterricht werden auch praxisorientierte Fähigkeiten in der Natur behandelt – sei es Feuer machen oder der Umgang in Gefahrensituationen.Im Wasserschloss Herstmonceaux können sich die Älteren bis 19 Jahre in den Kursen Leaders of the Future oder Scientists of the Future ausprobieren. Die akademischen Programme haben die Schwerpunkte Management und Wissenschaft und entwickeln beispielsweise das Verständnis der Schüler*innen für Führungsqualitäten und –fähigkeiten.Wer sich hingegen eher für die Naturwissenschaften begeistert, der wird sich in den Kursen Citizens of the Future oder Academics of the Future in der Oundle School wiederfinden. Die Schüler*innen können hier zwischen Unterricht, der einen Fokus auf Naturwissenschaften hat und einem Schwerpunkt zur Verbesserung der Sprachfertigkeiten wählen.An allen Kursorten gibt es ein großes Freizeitprogramm mit vielfältigen Sportaktivitäten und Ausflügen, so dass die Sprachkenntnisse auch direkt angewendet werden können.Alle genannten Kurse und noch viele weitere Möglichkeiten sind direkt über GET buchbar. Die genauen Kursinhalte sind auf der immer aktualisierten Homepage von GET www.get-education.com zu finden. Detaillierte Auskünfte geben die Beratungsexpertinnen von GET auch gerne telefonisch, per Mail, Skype oder persönlich in einem der Münchner Büros.GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com