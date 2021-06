Viele interessierte Teilnehmer beim Online-Info-Talk von GET

Die Sommerferien stehen nun vor der Tür und viele Eltern möchten ihren Kindern nach der langen Homeschooling-Phase ein schönes Ferienerlebnis bieten. Daher hat GET Global Education einen Online-Info-Talk veranstaltet. Hierbei hat die Moderatorin den vielen interessierten Teilnehmern einen Überblick verschafft, welche Möglichkeiten einer Sprachreise oder eines Summercamps es in diesem Sommer gibt.Viele Fragen konnten geklärt werden und der Info-Talk hat kurz und kompakt die Punkte aufgezeigt, die für die Familien wichtig sind.Da mittlerweile fast alle Veranstalter ihre Kurse in England abgesagt haben, hat GET viele neue und innovative Programme aufgenommen. So können die Englischkenntnisse beispielsweise auf Malta, aber auch in Kroatien oder Italien verbessert werden. Zahlreiche Wassersportmöglichkeiten bieten die Camps z.B. in Spanien, Portugal oder Frankreich – hier gibt es sogar einwöchige Segeltörns, verbunden mit einem Sprachkurs. Auch in diesem Jahr gibt viele akademische Kurse, von denen einige durch englische Veranstalter in Deutschland abgehalten werden. Mittelstufe- und Oberstufenvorbereitungskurse wie auch Abiturvorbereitungskurse für Englisch, aber auch Französisch oder Spanisch können belegt werden. Aber auch für Kinder und Jugendliche, die Ferien ohne einen Sprachkurs verbringen möchten, sind Kurse im Angebot genauso wie Outdoor- oder Survival-Kurse, spezielle Girl Camps, Camps, die viele Workshops anbieten wie beispielsweise Kochen, digitale Fotografie oder Astronomie.Den Schüler*innen stehen in den Camps die unterschiedlichsten Unterkünfte zur Verfügung: ob Blockhäuser in Kroatien – ganz nach ökologischen Gesichtspunkten ausgestattet -, Schlösser in Deutschland, Herrenhäuser in der Schweiz, romantische Anwesen in Frankreich oder moderne Appartements in Italien oder Belgien – hier können alle Wünsche erfüllt werden.Familien, die Interesse an einer Sprachreise oder einem Summercamp haben und die keine Zeit hatten, an dem Online-Info-Talk teilzunehmen, können sich jederzeit telefonisch, per Skype oder persönlich in den Räumlichkeiten der Münchner Bildungsberatung GET Global Education Tumulka informieren und beraten lassen. GET erweitert seine Angebote laufend, daher lohnt sich auch ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com Ihr persönlicher Beratungstermin ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt.GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 9D-80801 München-SchwabingTel.: +49/89 / 41 42 45 40Fax: +49/89 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com