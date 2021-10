USA – Reisen und Auslandsaufenthalte wieder möglich

GET Global Education Tumulka, die Bildungsberatung aus München, freut sich über diese Entwicklung. Das vielfältige Portfolio an Sprachreisen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene von GET umfasst neben Angeboten in Ländern Europas und Kanada auch die USA. Auch längere Aufenthalte an amerikanischen Internatsschulen sind selbstverständlich weiterhin möglich.Der ‚American Way of Life‘ steht bei vielen Jugendlichen aus Deutschland hoch im Kurs. Eltern schätzen vor allem, dass die Schüler*innen an amerikanischen Internaten in allen Bereichen bestens gefördert und optimal gefordert werden. Den Jugendlichen ganzheitlich zu sehen und zu unterstützen – das wird hier umgesetzt. Hinzu kommen die fantastischen Sportmöglichkeiten und die enorm gut ausgestatteten Campusse. GET arbeitet in den USA u.a. mit Internatsschulen in Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Florida oder auch in Maine oder Kalifornien zusammen.Eine tolle Möglichkeit, einmal in das Leben in den USA hinein zu schnuppern, bietet beispielsweise ein Summercamp auf dem Campus einer Universität in Kalifornien. Hier können bereits Kinder ab 10 Jahren den unvergleichlichen Spirit kennenlernen, den die Westküste versprüht. Ältere und ambitionierte Jugendliche können in diversen Sprachkursen ihre Englischkenntnisse verfestigen, sich auf Zertifikate vorbereiten oder erste Businesskurse besuchen."Für Kinder unter 18 Jahren gibt es eine einheitliche Befreiung von der Impfpflicht", sagte ein hochrangiger US-Beamter. Das Weiße Haus in Washington teilte weiterhin mit, dass Erwachsene wieder in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen, wenn sie mit international anerkannten Präparaten vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind.Es ist daher davon auszugehen, dass in der nächsten Zeit ein regelrechter Boom auf Reisen in die USA zu verzeichnen sein wird. Wer also für 2022 einen Aufenthalt dort plant, sollte nicht allzu lange warten.GET Global Education Tumulka hilft Familien dabei, die optimale Schule und das passende Schulsystem zu finden – vom jüngeren Kind über die Teenagerjahre bis hin zum Schulabsolventen. Durch die mehr als 30jährige Erfahrung und die Kooperationen mit mehr als 300 führenden Internatsschulen weltweit finden die Bildungsberater für jede Schülerin und jeden Schüler die passende Schule, ausgewählt nach Neigungen, Bedürfnisse der Persönlichkeit des Kindes.Alle Fragen rund um Auslandsaufenthalte – ob für die Ferien oder für längere Schulaufenthalte – beantworten die Bildungsberater von GET telefonisch, per Mail, Skype oder persönlich in einem der Münchner Büros. Zudem erweitert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com