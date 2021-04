TOEFL® und TOIEC ®Tests ganz individuell für alle Bedürfnisse

Das Münchner Bildungsunternehmen GET Global Education Tumulka ist offizielles Testzentrum für TOEFL® Tests. Im Herzen Schwabings erwartet die Testteilnehmer ein professionelles und gleichzeitig entspanntes Testumfeld. Individuell und kurzfristig kann auf die Bedürfnisse der Teilnehmer eingegangen werden – GET unterstützt die Kandidaten bereits im Vorfeld bei der optimalen Testvorbereitung.



Nicht nur unter der Woche, sondern auch samstags sind Termine möglich – als alleiniger Testkandidat im sicheren und geschützten Rahmen können der TOEFL® ITP, TOEFL ® Junior und TOEIC ® abgelegt werden.



Der TOEFL® Test (Test of English as a Foreign Language) ist ein standardisiertes und international anerkanntes europäischen Sprachzertifikat, das die akademischen Englischkenntnisse misst. Vor allem für Studenten, die im Ausland eine Universität besuchen möchten, ist der TOEFL® meist Voraussetzung. Besonders wer in den USA studieren will, muss bereits vor Bewerbungsbeginn den TOEFL® Test ablegen, um die erforderlichen Englischkenntnisse für das Studium offiziell nachweisen zu können. Der TOEFL® Test wird weltweit von mehr als 11.000 Universitäten und Institutionen in über 150 Ländern akzeptiert und ist der weltweit führende englischsprachige Test für Studium und Beruf.



Der TOEFL Junior® Test wurde speziell zur Beurteilung der Englischkompetenzen in der Mittelstufe bzw. der Sekundarstufe 1 entwickelt. Er misst lehrplanunabhängig den allgemeinen Leistungsstand der schulischen und alltäglichen Englischkenntnisse bei Schüler*innen im Alter von 12 bis 16 Jahren und dient Lehrer*innen und Eltern als Instrument, den Lernfortschritt in der englischen Sprache aufzuzeigen.



Für Berufstätige, die im internationalen Umfeld agieren, kann der TOEIC ® - Test Of English for International Communication – sehr interessant sein. Er wurde speziell entwickelt, um zuverlässig die Fähigkeiten von Nicht-Muttersprachler*innen im Hinblick auf berufsbezogenes Englisch am Arbeitsplatz zu testen. Die TOEIC® Testergebnisse sind international vergleichbar und sichern damit die hohe globale Anerkennung bei Unternehmen, Universitäten und Business Schools.



Warum also nicht jetzt die Zeit nutzen, die vielleicht durch Home-Schooling oder Home-Office frei wird oder flexibler zu handhaben ist und mit einem international anerkannten Test etwas für die schulische oder berufliche Laufbahn tun? Die Bildungsberater von GET unterstützen sehr gerne bei der Auswahl des geeigneten Tests und beraten die Kunden telefonisch, per Skype oder persönlich.



