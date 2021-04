Summercamp in Italien

GET Global Education Tumulka hat für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren ein tolles neues Programm entdeckt – Englisch von Muttersprachlern lernen und dabei herrliche Ferientage in der wunderschönen Toskana verbringen.Das Summercamp liegt in Baia degli Etruschi, einem wunderschönen Ort, der zu den schönsten Gegenden der Toskana gehört und nur ca. 1,5 Stunden von Rom entfernt ist. Eingebettet in einen schattenspendenden Pinienwald liegt das Camp direkt am Meer. Viele Sportmöglichkeiten bieten den Jugendlichen alles, was einen abwechslungsreichen Sommerurlaub ausmacht. Die Unterbringung erfolgt in schönen 2-Bett-Bungalows mit eigenem Bad und Klimaanlage; eine große Terrasse lädt ein, um sich hier mit den neuen Freunden zu treffen.Der Englischunterricht beinhaltet 3 Lektionen pro Tag, so dass noch genügend Zeit bleibt, um den Strand und die Umgebung zu genießen. Im Unterricht werden sowohl klassische als auch projektbezogene Themen behandelt, außerdem werden die sog. Soft Skills in den Fokus gerückt. Hier werden z.B. durch den Bau eines Floßes oder den Aufbau eines Buschcamps besonderer Wert auf Teamwork, Verbesserung der Kommunikation und auch auf den sorgsamen Umgang mit der Natur geachtet. Eine weitere Besonderheit dieses Programms ist es, dass nicht nur sämtliche Freizeitaktivitäten, sondern auch der gesamte Unterricht komplett im Freien stattfinden!Die Nachmittage stehen dann ganz im Zeichen von Sport und Fun – der große Swimmingpool mit Wellenbecken und Wasserrutschen und natürlich die direkte Lage am Strand sorgen für viel Spaß und abwechslungsreiche Wassersportmöglichkeiten, aber auch beispielsweise Yoga oder Fußball werden angeboten. Durch die im Preis inkludierten Ausflüge – mittwochs z.B. findet ein Halbtagesausflug in die nähere Umgebung statt, am Samstag geht es nach Rom oder den Maremma National Park – sehen die Jugendlichen auch einiges von dem wunderschönen Italien. Auch am Abend ist stets für Abwechslung gesorgt – ob Open Air Disco, eine Quiz oder Movie Night oder eine Open Air Theateraufführung – langweilig wird es sicher nie!Dieses abwechslungsreiche Programm ist bereits ab einer Woche buchbar – und so sogar mit einem Familienurlaub im Anschluss kombinierbar. Der Veranstalter gewährt – wie fast alle Kooperationspartner von GET – z.Zt. besonders kulante Stornomöglichkeiten. Daher buchen Familien ganz ohne Risiko und können sich die freien Plätze jetzt schon sichern.GET erweitert seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com . Zudem sind individuelle Beratungen jederzeit telefonisch, per Skype oder persönlich – selbstverständlich unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben – in den Räumlichkeiten der Münchner Bildungsagentur möglich.Ihr persönlicher Beratungstermin ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt.GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 9D-80801 München-SchwabingTel.: +49/89 / 41 42 45 40Fax: +49/89 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com