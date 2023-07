Sprachreisen auch für Erwachsene im Trend

Viele denken bei einer Sprachreise automatisch: ‚Das ist doch nur etwas für Kinder!‘. Aber das ist falsch – Sprachkurse im Ausland gibt es für alle Altersklassen, für Kinder, Jugendliche und selbstverständlich für Erwachsene. Auch für diese Altersgruppe hat GET Global Education Tumulka viele passende Angebote – in verschiedenen Ländern und mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten wie Business-Sprachkurs, 50+ Kurse oder Ferienkurse, um die Sprachkenntnisse für Urlaube und den Alltag aufzufrischen. Gerade Kurse für Bildungsurlaub sind sehr nachgefragt – hier können reine Sprachtrainings gemacht werden oder eine Kombination aus Urlaub und Sprache gewählt werden.Wo soll es hingehen? England, Spanien, Frankreich oder doch lieber nach Italien?Eine Erwachsenen-Sprachreise kann in die verschiedensten Länder führen. Es kann beispielsweise heißen: Kernow a'gas dynergh! Oder auch: Welcome to Cornwall –individuell angepasste Englischkurse lassen sich mit Zusatzpaketen wie Wandern, Wassersport, Wellness oder Kunst & Kultur verbinden. Ideal für alle, die Sprache und Urlaub kombinieren möchten.Nirgends lässt es sich besser Italienisch lernen als in ‚Bella Italia‘ selbst. Eintauchen in die sizilianische Kultur, während die Sprachkenntnisse erweitert werden – klingt das nicht nach einem perfekten Sommer? Durch die vielfältigen Zusatzaktivitäten wie z.B. Kochkurse, Food- und Wine Tastings oder Tauchkurse werden die neu erlernten Sprachkenntnisse auch in der Freizeit vertieft, so dass man 24 Stunden in die Sprache eintaucht.Wen es hingegen eher nach Spanien zieht, der sagt: ¡Viva España! und interessiert sich vielleicht für einen Sprachkurs in Madrid. Die Sprachschule bietet die Möglichkeit, aus einer Vielzahl an Kursen auszuwählen. Nach dem Unterricht nehmen die Teilnehmenden an verschiedene Ausflügen teil oder erkunden Madrid und die Umgebung auf eigene Faust, um Land und Leute hautnah kennenzulernen.Die Cote d’Azur bietet frankophilen Erwachsenen einen wunderbaren Landstrich, um hier die Französischkenntnisse zu vertiefen. Am Vormittag wird Französisch gelernt, nachmittags runden spannende Kulturerlebnissen, Meditation & Relaxing oder Sport & Outdooraktivitäten die Sprachreise ab. Bei den 50+ Kursen in Antibes werden beispielsweise Weinproben oder das Kennenlernen der provencialischen Küche angeboten. Vive la vie!Erwachsenen-Sprachreisen auch in anderen Ländern möglichWer mehr Zeit hat oder die Welt auch außerhalb Europas bereisen möchte, kann diese auch bei einer Sprachreise tun. Es gibt auch vielfältige Möglichkeiten beispielsweise in den USA, Australien, Japan, Südkorea oder der Dominikanischen Republik. Individuelle Angebote für einzigartige Sprachaufenthalte stellen die Beraterinnen von GET gerne zusammen. Und wer einen Business-Sprachkurs oder Kurse für den Bildungsurlaub sucht, wird ebenfalls kompetent beraten.Infos zu den genannten Kursen und zu vielen weiteren Sprachreisen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind auf der immer aktualisierten Homepage von GET www.get-education.com zu finden. Detaillierte Auskünfte geben die Beratungsexpertinnen von GET auch gerne telefonisch, per Mail, Skype oder persönlich in einem der Münchner Büros.GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com