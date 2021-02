Schulbesuch im Vereinigten Königreich in Zeiten von Corona – inwieweit profitieren die Schüler und was hat sich verändert?

Die Nachfrage an einem Aufenthalt an einer britischen Internatsschule ist ungebrochen – GET Global Education Tumulka nimmt dies zum Anlass, gemeinsam mit seinem Partner Euro-Internatsberatung Tumulka ein kostenloses Webinar für interessierte Eltern und Schüler zu veranstalten.Hierbei werden u.a. folgende Themen diskutiert:• Wie gestaltet sich der Alltag der Schüler an den britischen Internatsschulen?• Welche Sportarten und Aktivitäten sind noch möglich?• Wie haben die Internate ihr Hygienekonzept vor Ort umgesetzt?• Wie werden Quarantäne und Testung organisiert?Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, bei der der Registrierung ihre spezifischen Fragen bereits vorab zu stellen, so dass auf individuelle Thematiken eingegangen werden kann.Folgende Vertreter aus England beantworten die Fragen:Mr Simon Powell, Director of Admissions & Curriculum, Box Hill SchoolMr Matt Byrne, Head of Boarding, Plymouth CollegeMrs Sarah Proudfoot, Head of External Relations, St. Leonards SchoolAußerdem teilen zwei Internatsschüler, die momentan in einer Boarding School vor Ort sind, mit den Teilnehmern ihre persönlichen Eindrücke und Erfahrungen während der letzten Monate.Über den Registrierungslink erfolgt die Anmeldung zu dem Webinar.Familien, die Interesse an einem Internatsaufenthalt in England haben, und kommende Woche keine Zeit haben, an dem Webinar teilzunehmen, können sich jederzeit telefonisch, per Skype oder hoffentlich bald auch wieder persönlich in den Räumlichkeiten der Münchner Bildungsberatung GET Global Education Tumulka informieren und beraten lassen.Ein Aufenthalt in einem englischen Internat ist bereits ab 3 Monaten (1 Term) bis hin zu mehreren Jahren möglich, in denen die Schülerinnen und Schüler auch einen internationalen Schulabschluss machen können.Mit einer Auswahl an über 300 weltweit führenden Internatsschulen rund um den Globus unterstützt GET Global Education Tumulka Familien dabei, die optimale Schule und das passende Schulsystem zu finden - vom jüngeren Kind über die Teenagerjahre bis hin zum Schulabsolventen. Dabei stehen die Bedürfnisse, Talente und die Persönlichkeit des Kindes immer an oberster Stelle.Also warum nicht gerade jetzt einmal über einen Schulaufenthalt im Ausland nachdenken?Ihr persönlicher Beratungstermin ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt.GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 9D-80801 München-SchwabingTel.: +49/89 / 41 42 45 40Fax: +49/89 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com