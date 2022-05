Renommierte englische Internatsschule bietet eigene Summerschool

Mit der Mill Hill School, die nur ca. 10 Meilen von Londons Stadtmitte entfernt liegt, hat GET Global Education Tumulka eine angesehene Internatsschule im Portfolio, die in ihren eigenen Räumlichkeiten während der Oster- und Sommerferien Sprachkurse anbietet.Schüler*innen im Alter von 12 bis 17 Jahren können im familiären Umfeld der Mill Hill School unvergessliche Sprachferien verleben. Mill Hill - ein Summercamp zum Wohlfühlen Die Jugendlichen können ihre Unterrichtseinheiten mit kreativen Fächern wie Kunst, Theater, Tanz oder Musik kombinieren oder auch mit einem ausgleichenden Sportprogramm ergänzen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Lernfortschritte durch Mathe oder Naturwissenschaften zu vertiefen.Ein Sprachkurs an der Mill Hill School bietet sich auch besonders für Schüler*innen an, die einmal längere Zeit an einer britischen Boarding School verbringen möchten. Sowohl der English Plus Kurs also auch das sog. Intensiv Academic Programm sind so konzipiert, dass sie die Teilnehmer*innen auf einen Aufenthalt an einem britischen Internat oder auf ein Studium im englischsprachigen Raum vorbereiten. In der Mill Hill School werden sowohl hochwertige akademische Sprachkurse also auch eine klassische Summerschool angeboten. Somit ist für jeden Anspruch und jedes Bedürfnis etwas dabei.Einzigartige Freizeitmöglichkeiten – Sportmöglichkeiten zum TräumenDa die Mill Hill School ganzjährig als gehobene Internatsschule fungiert, sind die Freizeiteinrichtungen entsprechend vielfältig. So haben die Jugendlichen nach dem Unterricht genügend Zeit und Möglichkeiten, sich in vielen sportlichen Aktivitäten auszuprobieren. Ein eigenes Hallenbad sowie Sport- und Tennisplätze bietet eine große Vielfalt an Trainingsangeboten. Hier können beispielsweise Fußball, Basketball, Volleyball oder Badminton gespielt werden. Oder wie wäre es damit, einmal die englische Sportart Kricket auszuprobieren?London als perfekter StandortDurch die großartige Lage der Schule sind die Ganztagesausflüge, die zweimal wöchentlich stattfinden, besonders attraktiv – hier geht es direkt nach London, Brighton, Oxford oder Cambridge. Bei den Trips in die Londoner Innenstadt werden z.B. die Westminster Abbey besucht, eine Fahrt auf der Themse unternommen, der Covent Garden besichtigt oder es wird ein Ausflug in das Harry Potter Studio organisiert. Hautnah die englische Kultur erleben dank eines Aufenthaltes an einer renommierten britischen Internatsschule!Die Mill Hill School und noch viele weitere Schulen in unterschiedlichen Ländern sind direkt über GET buchbar. Die genauen Kursinhalte sind auf der immer aktualisierten Homepage von GET www.get-education.com zu finden. Detaillierte Auskünfte geben die Beraterinnen von GET auch gerne telefonisch, per Mail, Skype oder persönlich in einem der Münchner Büros.GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com