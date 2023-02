Persönliche Beratung nun auch in München

Nach der erfolgreichen Veranstaltung in Hamburg ist es nun nächste Woche auch in München wieder soweit – das Team von GET Global Education Tumulka steht interessierten Eltern – zusammen mit ihren Kindern und Freunden – zu persönlichen und individuellen Beratungen zur Verfügung. Über folgende Themen geben die anwesenden Bildungsexpert*innen kompetent und selbstverständlich kostenfrei Auskunft:• Summer Camps und Sprachreisen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene• Sport- und Freizeitcamps• Abiturvorbereitungskurse und Abiturcamps im In- und Ausland• Vorbereitungskurse für einen Aufenthalt in einem englischen Internat (sog. Pre-Boarding und Pre-IB-Kurse)• Schulberatung für Boarding Schools / Internate im Ausland• Educational Consulting - internationale Schulen• Schulberatung deutsche Internate & Privatschulen• Inspiring und Academic GAP-Aufenthalte: Sprachkurse im Ausland, Volunteering- und Freiwilligenprojekte, Schnupperstudium bzw. -kurse im Ausland• Pre-University-Kurse: Vorbereitungskurse für Universitäten• Berufs- und Studienberatung• Cambridge Zertifikate & TOEFL TestAußerdem haben die Familien die Möglichkeit, auch mit den Vertretern von einigen Sprachreiseveranstaltern und Internatsschulen aus England persönlich zu sprechen. Zudem bieten Gespräche mit einer Studienberaterin gerade für ältere Schüler*innen eine gute Gelegenheit, sich über den weiteren Werdegang nach dem Abitur zu informieren.Und GET bietet seinen Besucher*innen noch ein ganz besonderes Schmankerl an: Wer das BMW Museum im Anschluss an die Beratung besuchen möchte, erhält einen GET Voucher von 25% pro Familie. Es lohnt sich also vorbei zu kommen und am besten noch gleich Freunde mitzubringen.Die Beratungsmöglichkeiten:München, 11. Februar 2023, von 10.00 bis 16.00 UhrBMW Welt Event Forum, Am Olympiapark 1, 80809 MünchenWer keine Zeit hat, sich in München beraten zu lassen, kann sich selbstverständlich auch telefonisch oder per Mail an GET wenden. Zudem erweitert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich der regelmäßige Besuch auf der Homepage www.get-education.com