Persönliche Beratung in Hamburg

Nächste Woche ist es wieder soweit – das Team von GET Global Education Tumulka ist in Hamburg und lädt interessierte Familien zur persönlichen Beratung rund um die Themen Sprachen und Auslandsaufenthalte ein. Auf dem sog. ‚Education Day ‘ haben interessierte Eltern mit ihren Kindern die Möglichkeit, sich persönlich und individuell beraten zu lassen. Über folgende Themen können die anwesenden Berater*innen kompetent und selbstverständlich kostenfrei Auskunft geben:• Summer Camps und Sprachreisen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene• Sport- und Freizeitcamps• Abiturvorbereitungskurse und Abiturcamps im In- und Ausland• Vorbereitungskurse für einen Aufenthalt in einem englischen Internat (sog. Pre-Boarding und Pre-IB-Kurse)• Schulberatung für Boarding Schools / Internate im Ausland• Educational Consulting - internationale Schulen• Schulberatung deutsche Internate & Privatschulen• Inspiring und Academic GAP-Aufenthalte: Sprachkurse im Ausland, Volunteering- und Freiwilligenprojekte, Schnupperstudium bzw. -kurse im Ausland• Pre-University-Kurse: Vorbereitungskurse für Universitäten• Cambridge ZertifikateDie Bildungsberatung GET nimmt sich an diesem Tag alle nötige Zeit, um die anwesenden Familien ausführlich und in Ruhe zu beraten.Die Beratungsmöglichkeiten:Hamburg, 27. Januar 2023, von 14.00 bis 19.00 UhrIm Business Club Hamburg, Elbchaussee 43 in 22765 HamburgEine Terminvereinbarung ist sinnvoll, damit genügend Zeit für die Gespräche eingeplant werden kann.Wer keine Zeit hat, sich in Hamburg beraten zu lassen, kann sich selbstverständlich auch telefonisch oder per Mail an GET wenden. Zudem erweitert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich der regelmäßige Besuch auf der Homepage www.get-education.com GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com