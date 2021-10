Neue Programme für Erwachsenen-Sprachreisen

GET Global Education Tumulka, die Bildungsberatung aus München, hat neben dem vielfältigen Portfolio für Kinder und Jugendlichen nun auch für Erwachsene viele neue Kurse im Programm. Alle, die ihre Sprachkenntnisse aufbessern oder verfestigen möchten, werden hier fündig. Die Angebotspalette ist weit gefasst – nicht nur verschiedene Sprachen, die in unterschiedlichen Ländern erlernt werden können, stehen zur Auswahl. Die Termine sind oft ganzjährig – von einer Woche bis hin zu einem längeren mehrwöchigen Aufenthalt – planbar, so dass ein individueller Kursbeginn möglich ist.Hochwertigen Sprachkurse mit individueller Freizeitgestaltung kombinierenNatürlich steht bei einem Sprachkurs das Erlernen oder Vertiefen der jeweiligen Sprache im Fokus. Kurse für Manager mit dem jeweiligen Fachvokabular, Konversationskurse, Kleinstgruppen- oder Einzelunterricht, Kurse mit besonderem Fokus auf Sprachgebraucht und Grammatik – für alle Bedürfnisse gibt es einen passenden Kurs.Besonders interessant sind auch die abwechslungsreichen Freizeitprogramme, aus denen gewählt werden kann und die die Sprachreise zu einem besonderen und individuellen Erlebnis machen. Hier gibt es beispielsweise ein Kulturprogramm für Feinschmecker auf Sizilien oder einen Wanderkurs in Cornwall zu entdecken. Oder wie wäre es mit einem Meditationsworkshop an der Côte d’ Azur oder einem Segelkurs in Valencia?Persönliche Beratung als Garant für den geeigneten KursDie Bildungsberater von GET helfen bei der Auswahl des für den jeweiligen Anspruch geeigneten Programms. Ob die Sprachkenntnisse lediglich aufgefrischt werden sollen oder ein Baustein für eine erfolgsversprechende berufliche Zukunft sein sollen – bei GET findet sich der passende Erwachsenenkurs.Alle Fragen rund um Auslandsaufenthalte beantworten die Bildungsberater von GET telefonisch, per Mail, Skype oder persönlich in einem der Münchner Büros. Zudem erweitert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com