Nach den Ferien ist vor den Ferien

Nun sind die Sommerferien bald überall vorbei und in manchen Bundesländern freuen sich die Kinder bereits wieder auf die Herbstferien, die in einigen Wochen beginnen. Auch diese Ferien eigenen sich bestens für eine Sprachreise! Vielleicht sind in den ersten Schulwochen Lücken aufgetaucht, die es schnell zu schließen gilt? GET Global Education Tumulka hat hier passenden Programme im Angebot.Reisemöglichkeiten in Deutschland und dem AuslandGerade in Deutschland bieten zahlreiche Camps abwechslungsreiche Ferienprogramme an. Wen es eher in die Wärme zieht, ist in Malta oder Südfrankreich bestens aufgehoben. Die Nähe zum Strand bietet besondere Reize, abwechslungsreiche Freizeitangebote sind hier wie auch bei allen anderen Sprachreisen selbstverständlich. Aber auch in Belgien oder England gibt es Möglichkeiten, die Sprachkenntnisse während der Herbstferien ein wenig aufzufrischen. Das Team von GET Global Education Tumulka hilft gerne bei der Auswahl der richtigen Reise.Spezielle Vorbereitungskurse für die Oberstufe oder das AbiturUm bestens gerüstet in die Oberstufe oder das Abitur zu starten, bietet SAES, ein langjähriger Partner von GET Global Education Tumulka, intensive Vorbereitungswochen an. Diese finden in verschiedenen deutschen Städten statt und fokussieren sich auf die sprachlichen und analytischen Anforderungen im Englischunterricht bzw. den anstehenden Prüfungen. In Kleinstgruppen mit max. 6 Schülern wird so optimal auf die Bedürfnisse aller Teilnehmer*innen eingegangen. SAES arbeitet ausschließlich mit Native Speakern aus Oxford, um die Schülerinnen und Schülern bestmöglich zu unterstützen. GET berät gerne bei der Auswahl des passenden Kurses und arrangiert bei Bedarf auch Privatstunden.Alle Fragen rund um Sprachreisen und Auslandsaufenthalte – ob für die Ferien, für längere Schulaufenthalte oder GAP Aufenthalte nach dem Schulabschluss – beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail, Skype oder persönlich in einem der Münchner Büros. Zudem erweitert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com