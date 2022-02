Mit GET in ein Internat in den USA oder nach Kanada

Ein Schulaufenthalt im Ausland steht bei vielen Schüler*innen auf der Wunschliste ganz weit oben. Gerade nach diesen außergewöhnlichen beiden Jahren ist die Nachfrage nach einem Schulaufenthalt in den USA und Kanada sehr groß. Schulen im Ausland werden bei Kindern und Jugendlichen auch deshalb immer beliebter, da die Schulsysteme oft einen viel persönlicheren und individuelleren Lernansatz haben. Das Kind wird ganzheitlich gesehen und seine Stärken werden besonders gefördert. Die jahrzehntelange Erfahrung von GET Global Education Tumulka kommt ratsuchenden Eltern hier zugute.Einige der Partnerinternate von GET in den USA und Kanada haben noch wenige limitierte Plätze und bieten somit auch kurzfristig noch die Möglichkeit, sich für ein Semester, ein ganzes Jahr oder einen mehrjährigen Aufenthalt zu bewerben. GET steht den Familien Schritt für Schritt bei allen schulischen Abläufen und Entwicklungsphasen zur Seite. Schließlich ist ein Schulaufenthalt im Ausland nicht nur eine neue Herausforderung für die einzelnen Schüler*innen, es ist auch ein Entwicklungsprozess für die gesamte Familie und dieser muss gut geplant und organisiert sein.Neben den klassischen Schulfächern profitieren die Jugendlichen auch von den zahlreichen Schulsportarten auf dem Campus. Angeboten werden neben z.B. Schwimmen, Basketball, Fußball, Reiten, Tennis, Golf, Skifahren oder Rudern auch Sportarten, die typisch für die USA und Kanada sind. So können beispielsweise American Football, Ultimate Frisbee, Baseball, Lacrosse oder Cheerleading ausprobiert werden.Aber auch für Kunstinteressierte gibt es vielfältige Angebote wie Musik, Performing oder Visual Arts. Somit kann jeder Jugendliche in ein unvergessliches Schulerlebnis eintauchen und hierbei die englischen Sprachkenntnisse perfektionieren.Die Internationale Schulberatung von GET Global Education Tumulka arbeitet mit rund 300 renommierten Internatsschulen im englischsprachigen Ausland zusammen. Dieses große Spektrum stellt sicher, dass für jedes Kind die passende Schule gefunden werden kann. Neben den USA und Kanada ist besonders ein Aufenthalt in Großbritannien sehr gefragt.Alle Fragen rund um Internatsaufenthalte aber auch Sprachreisen während der Ferien oder GAP Aufenthalte beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail, Skype oder persönlich in einem der Münchner Büros. Zudem erweitert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com