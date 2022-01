Mit GET Internatsluft in Großbritannien schnuppern

Ein Schulaufenthalt im englischsprachigen Ausland ist eine einzigartige Möglichkeit, in die englische Sprache einzutauchen. Mit Hilfe der Expertinnen der Internationalen Schulberatung von GET Global Education Tumulka wird diese prägende Zeit zu einem positiven Erlebnis, an das sich die jungen Menschen ein Leben lang gerne zurückerinnern.Nicht jede*r möchte und kann für mehrere Monate oder sogar Jahre in ein britisches Internat gehen – daher gibt es über GET die Möglichkeit, in wenigen Wochen das Internatsleben einmal hautnah kennenzulernen. Bei den sog. Boarding School Tastern können die Jugendlichen während der Schulzeit den Unterricht an einem Internat besuchen, bei allen Aktivitäten wie den großartigen Sportmöglichkeiten und vielfältigen Angeboten in Form der Clubs dabei sein und somit einen ersten Einblick in das Internatsleben in England bekommen. Eine tolle Chance, die GET Global Education seinen Kunden anbietet – Internatsfeeling komplett in nur einigen Wochen erleben. Ausgesuchte Internate bieten während der Monate Juni und Juli die Taster-Programme an, möglich ist der Aufenthalt ab der 7. Klasse.Sollten Familien sich jedoch eher für einen längeren Schulaufenthalt interessieren – Bewerbungen für das kommende Schuljahr sind jetzt noch möglich. In der unabhängigen und individuellen Beratung von GET Global Education Tumulka lernen die Beraterinnen das Kind schulisch und persönlich kennen und können so die richtige Schule auswählen. Dabei sind der akademische Background und die Interessen sehr wichtig, denn der junge Mensch soll sich in seiner neuen Umgebung wohl fühlen und viele gleichgesinnte Jugendliche kennen lernen.Die Internationale Schulberatung von GET Global Education Tumulka arbeitet mit rund 300 renommierten Internatsschulen in Großbritannien, den USA, Kanada und Australien zusammen. Dieses große Spektrum stellt sicher, dass für jedes Kind die passende Schule gefunden werden kann.Alle Fragen rund um den Boarding School Taster, längere Internatsaufenthalte, aber auch Sprachreisen während der Ferien oder GAP Aufenthalte beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail, Skype oder persönlich in einem der Münchner Büros. Zudem erweitert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com