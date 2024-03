Malta verzeichnete 2023 neuen Besucherrekord

Malta hat im vergangenen Jahr mit über 3 Millionen Besucher*innen einen neuen Rekord an Urlaubsgästen aufgestellt. Doch nicht nur bei Sonnenhungrigen ist die Insel im Herzen des Mittelmeers sehr beliebt. Malta ist auch ein sehr attraktives Reiseziel, wenn man Englisch lernen möchte. Die Tatsache, dass Englisch neben Maltesisch eine der offiziellen Sprachen des Landes ist, macht die Insel mit dem mediterranen Klima rund um das Jahr zu einem interessanten Ziel für Sprachreiseschüler*innen.Für viele Jugendliche, die ihre Englischkenntnisse in den Ferien verbessern möchten, ist das sommerlich-sonnige Wetter gewiss ein ausschlaggebender Punkt, eine Sprachreise nach Malta zu unternehmen. GET Global Education Tumulka hat daher bereits seit vielen Jahren sehr gute Kontakte zu maltesischen Sprachschulen, die passende Kurse für junge Menschen zwischen 11 und 19 Jahren anbieten. Neben dem Englischlernen stehen natürlich Strandaktivitäten, Wassersport und diverse Ausflüge auf der Insel auf dem Programm. Von den lebhaften Städten und malerischen Dörfern bis hin zu den kristallklaren Gewässern und den felsigen Küsten gibt es viel zu entdecken. Bei den Sprachkursen kann zwischen Ferienkursen, die vor allem auf das Sprechen Wert legen, sog. General English Kursen oder beispielsweise einem Abiturvorbereitungskurs gewählt werden.Die historischen Städte und die maltesische Kultur – geprägt von einer Mischung aus mediterranem Charme und britischem Einfluss – lockt auch Erwachsene, die ihre Sprachkenntnisse vertiefen möchten, nach Malta. Bei den Kursen der GET-Partner kann aus den unterschiedlichsten Programmen und Levels gewählt werden – ob 20 oder 30 Lektionen pro Woche, ob Business Mini Groups oder Privatstunden, vieles ist möglich, damit sich der erwünschte Lernerfolg einstellt. Die neu erworbenen Sprachkenntnisse können dann auch gleich außerhalb des Klassenzimmers in authentischen Situationen angewendet werden, sei es beim Bestellen in einem Café oder beim Erkunden der faszinierenden Sehenswürdigkeiten. Die reiche Geschichte Maltas, die über die Phönizier, Römer, Araber, Normannen, Ritter des Johanniterordens und die Briten reicht, kann in diversen Museen und historischen Stätten entdeckt werden.Alle Fragen rund um Sprachreisen in viele Länder und für diverse Sprahchen und Auslandsaufenthalte – ob für die Ferien, für längere Schulaufenthalte oder GAP Aufenthalte nach dem Schulabschluss – beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail, Zoom oder persönlich in dem Münchner Büro. Zudem aktualisiert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com